Caos en laSexta: Cristina Pardo e Elisa Beni sopapean a Benjamín Prado por su dislate sobre la amnistía

Benjamín Prado generó un caos en laSexta después de que intentó tapar el sol con un dedo.

Durante el debate en el programa ‘Más Vale Tarde’, el tertuliano de izquierdas negó que Pedro Sánchez ‘tragó’ con la amnistía de Carles Puigdemont por los siete votos de Junts para la investidura. Un dislate que no convenció a nadie, ya que figuras del PSOE como Óscar Puente o Juan Lobato lo han reconocido abiertamente ante los medios de comunicación.

Todo empezó cuando Prado cargó contra Alfonso Guerra por denunciar, durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, que Sánchez cedió a la amnistía de los golpistas catalanes por los siete votos de Junts. «¿Cómo puede hablar de siete votos? Ocho de los once grupos del Congreso han avalado la amnistía del PSOE, 12 millones y medio de votos, no siete votos».

Pero de inmediato fue interrumpido por Cristina Pardo ante el nivel de manipulación: “Él no ha dicho eso Benjamín, por favor”. Y hasta Elisa Beni se lanzaba al cuello del tertuliano por su dislate: «¡No niegues la evidencia!».

La presentadora de ‘Más Vale Tarde’ volvió a explicar que “Guerra ha dicho que todo esto se ha hecho porque Sánchez necesitaba siete votos y es lo mismo que ha dicho en las últimas horas Óscar Puente [nuevo ministro de Transporte]”.

Sin embargo, Prado estaba obcecado en negar lo evidente: “No se puede reducir a siete votos lo que son 12 millones y medios de votos”. Una vez más, Cristina Pardo le sacudía: “Pero que a Sánchez le hacían falta siete votos Benjamín, eso es así”.

Beni volvió a contraatacar con un duro reproche: “Si esos son los argumentos más fuertes, es que no hay argumentos”. Aunque Prado insistía en su “argumento numérico”, la tertuliana de izquierdas le mandaba de nuevo a la lona: “No es un argumento si el propio ministro de Transportes ha reconocido que hacían falta esos siete votos y que ha habido que llegar a un pacto concreto para obtener esos siete votos. No neguéis eso, porque eso es así”.

A los varapalos se sumó Iñaki López, quien recordó que el propio José Luis Ábalos había ya reconocido lo que posteriormente ratificó Puente.

Al verse totalmente atrapado, Prado utilizó el comodín de Aznar para intentar salir del paso. “¿Se nos ha olvidado todo lo que le dio Aznar a Pujol en su momento?”. Una afirmación que hizo perder los papeles a Cristina Pardo: “¡Pero que Pujol no era un delincuente prófugo, de verdad!”.

El tertuliano no tuvo más solución que sonreír incómodo y ajustarse la camisa al observar cómo le estaba cayendo en directo ‘la del pulpo’. Finalmente, Beni acabó con el debate al indicar que “en un juzgado, te dirían improcedente, ya que estás hablando de otro tema”.