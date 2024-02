La ‘Pedrosfera’ en TVE: Vea el ordinario peloteo de una reportera a Sánchez en la gala de los Goya

Bochornoso, ridículo, patético, ordinario…

Pongan ustedes el adjetivo que deseen para definir lo sucedido en la alfombra de los Premios Goya con la reportera de TVE Inés Hernand.

La periodista de RTVE Play se dedicó a hacer varias entrevistas, pero la que tuvo mayor repercusión por lo esperpéntico del momento fue la que le hizo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La escena, surrealista a más no poder, la pudo haber suscrito el mismísimo Berlanga:

¡Pedro! Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar .

Hernand trataba de meter el micrófono en el corrillo donde estaba el presidente:

Al escuchar las respuestas de Sánchez a otros medios, se atrevió a decir:

Mira, está diciendo obviedades. Ya está. ¿Qué va a decir? Un momento, me voy a poner aquí y le voy a decir algo bueno. Voy a preguntarle que cuál ha sido la última pregunta que es…

En estas llegó el momento de la cuestión al jefe del Ejecutivo:

Vale, pero un momento, antes de dar paso. Que le vamos a decir que ‘señor presidente, un momento’. Vamos a ver, un momentito, un momentito, chicos. Me están agobiando, chico. Uf… ¿Tengo fiebre? Mira a ver. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto?

La respuesta de Sánchez, cortita:

Bueno, muchas, no te puedo decir una. Muchas.

Y Hernand repreguntó por la que, a la postre, fue la película ganadora de la noche de los Goya:

Sánchez aclaró:

Hombre, no me ha gustado, me ha encantado.