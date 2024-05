¡Qué mal envejecen algunos vídeos! Sánchez mintió con la amnistía a una entregada Intxaurrondo (TVE)

Julio de 2021.

A solo dos días de las elecciones del 23-J, el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue entrevistado en TVE en ‘La Hora de La 1‘ por Silvia Intxaurrondo.

El momento es breve, pero bastante relevante. Máxime cuando este 30 de mayo de 2024 el Congreso de los Diputados ha respaldado por 177 votos a favor y 172 en contra la ley de amnistía.

La periodista era directa con la cuestión sobre las concesiones que le haría a los independentistas.

Pedro Sánchez, que sabía que se estaba jugando la permanencia una legislatura más en La Moncloa, mintió a la presentadora y a todos los españoles:

No, aparte que no es algo futurible, es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido.