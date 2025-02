Pedro Sánchez ahuyenta a los españoles de TVE: sus informativos pierden más de 400.000 espectadores

Huyen a la desesperada.

Los españoles no están por tragarse los informativos de imposible digestión de la sanchista TVE y los datos reflejan una caída tremebunda.

Según cuenta este 7 de febrero de 2025 el periodista Rubén Arranz en ‘El Independiente‘, desde que Pedro Sánchez llegó a Palacio de La Moncloa más de 400.000 espectadores han desistido de ver el Telediario.

De hecho, las altas esferas han optado por dar un cambio a la dirección de los informativos y estarán como responsables Maribel Sánchez Maroto y Ion Aritzimuño.

Pero no es la única noticia negativa relacionada con TVE.

Su presidente, José Pablo López, anunció ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades que prevé cerrar las cuentas anuales con pérdidas por importe de 22 millones de euros.

Aun así, el máximo mandatario de la radiotelevisión públicas pidió más y mejor financiación:

No me da vergüenza pedir una mejor financiación del servicio público, porque yo creo en el servicio público que presta RTVE. Y creo que hay un conjunto de profesionales que prestan un servicio muy necesario para la cohesión territorial, para la información, también para la dinamización del sector audiovisual privado.

Añadió López que

El problema de la Corporación no es de gestión sino fundamentalmente de financiación. Hay una ley que no se cumple y que establece la aprobación de un Mandato Marco y un Contrato Programa, que no se ha firmado. Y ese contrato programa, que se debería actualizar cada año conforme al IPC, haría que en este momento RTVE tuviera una financiación anual cercana a los 1.500 millones. Y, sin embargo, estamos en más de 300 millones.