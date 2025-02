Ana Rosa Quintana desvela dónde está la trampa del acuerdo fiscal entre Sánchez y Puigdemont

El último acuerdo entre el Gobierno Sánchez y los independentistas catalanes tiene truco.

Y este 25 de febrero de 2025 la periodista Ana Rosa Quintana destapó la trampa.

En su editorial en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) dejó claro que aquí todo tiene un precio, comenzando con la permanencia de Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa.

Se reestrena la Trilogía del Dólar. La legislatura tenía un precio. 17.000 millones. No sabíamos que en España estamos forrados. El Gobierno condona la deuda catalana para contentar a ERC. Pero como se trata de buscar una coartada, el Ejecutivo adopta la fórmula del café para todos y condona 83.000 millones al resto de autonomías sin consultar con las autonomías, porque la deuda española la ha negociado solo ERC. Oriol Junqueras , sin ningún cargo institucional, anunció la quita antes que el Gobierno señalando que son muy buenos negociando. Una hora después lo hizo la ministra de Hacienda, candidata del PSOE por Andalucía , que casualmente anunciaba otra gran quita para la Comunidad andaluza de 18.791 millones.

Subrayó que lo relevante, por más que se intente desviar el tiro, es que las deudas no desaparecen:

Votos por un puñado de euros. Lo que no nos ha contado el Gobierno de la pedagogía es que las deudas no desaparecen, sino que cambian de bolsillo. La banca siempre gana. ¿Quién paga la fiesta de los que más han gastado? Todos los españoles. Una deuda mancomunada. La cara de satisfacción de Junqueras era evidente. Reclamaba una quita de 15.000 millones. Llegó el Gobierno a la barra y dijo: Sujétame el cubata. ¿15.000 millones? No. 17.000 millones. Como estos. ¿Cómo te quedas, Junqueras? 2.000 millones más. Esto sí que es marciano. ¿Cómo se financiará la fiesta? Con más impuestos. El 23 de noviembre, la ministra candidata dijo: «No toleraremos una condonación de la deuda a Cataluña. Es que se lo inventan». Ahora quiere decir que el que quiera la quita, que la pida. Pero como en ‘El bueno, el feo y el malo’, aquí hay un duelo a tres entre Sánchez, Junqueras y Puigdemont.