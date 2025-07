JUDITH PIQUET RESPONDE CON CONTUNDENCIA A LAS MENTIRAS DEL EXPODEMITA

La alcaldesa de Alcalá de Henares (PP) manda a esparragar en directo a Ramón Espinar por politizar la inmigración ilegal

"No me pongo detrás de ninguna pancarta y le pido responsabilidades y medidas al delegado del Gobierno. No juegues al despiste con la audiencia, no juegues a la trampa"