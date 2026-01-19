  • ESP
SIN MOTIVOS PARA MOSTRAR ESA CARA RISUEÑA EN EL TELEDIARIO

Oleada de críticas contra Lourdes Maldonado (TVE) por sonreír con la tragedia ferroviaria de Adamuz que ya roza los 40 fallecidos

"No entiendo nada, es una tragedia y ella parece que está dando el Gordo de la Lotería Nacional"

No es de extrañar que haya acabado en TVE.

Exactamente igual que su correligionaria Silvia Intxaurrondo.

Lourdes Maldonado salió de Telemadrid, igual que la periodista que ahora presenta ‘La Hora de La 1′, para acabar en la radiotelevisión pública.

Primero en las tardes de RNE hasta que, evidentemente, le buscaron un echadero en TVE para los informativos del fin de semana.

Lo cierto es que Maldonado no tuvo en la noche del 18 de enero de 2026 su mejor momento para salir en pantalla.

Cuando los datos ya hablaban de que había diez fallecidos en el terrible choque de trenes en Adamuz (Córdoba), a la presentador del Telediario le pareció ocurrente poner un gesto risueño como quien te está comentando un vídeo viral, una actuación musical o reviviendo el Gordo de la Lotería de Navidad:

Determinados usuarios de redes quisieron aclarar que en realidad la sonrisa vino porque hablaba con gente que se había volcado con los accidentados para poder colaborar en lo que fuera menester y que ese gesto solidario hizo que se le pusiera esa mueca risueña.

Igualmente, no era el momento para mostrar ese gesto de complicidad sabiendo, además, que la cifra de fallecidos en el choque de trenes podía aumentar, como lamentablemente quedó demostrado con el paso de las horas. Y las redes emitieron un juicio sumarísimo:

