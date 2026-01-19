Oleada de críticas contra Lourdes Maldonado (TVE) por sonreír con la tragedia ferroviaria de Adamuz que ya roza los 40 fallecidos

No es de extrañar que haya acabado en TVE.

Exactamente igual que su correligionaria Silvia Intxaurrondo.

Lourdes Maldonado salió de Telemadrid, igual que la periodista que ahora presenta ‘La Hora de La 1′, para acabar en la radiotelevisión pública.

Primero en las tardes de RNE hasta que, evidentemente, le buscaron un echadero en TVE para los informativos del fin de semana.

Lo cierto es que Maldonado no tuvo en la noche del 18 de enero de 2026 su mejor momento para salir en pantalla.

Cuando los datos ya hablaban de que había diez fallecidos en el terrible choque de trenes en Adamuz (Córdoba), a la presentador del Telediario le pareció ocurrente poner un gesto risueño como quien te está comentando un vídeo viral, una actuación musical o reviviendo el Gordo de la Lotería de Navidad:

Lourdes Maldonado se parte la caja en TVE para hablar de una tragedia con decenas de fallecidos… #Adamuz #Iryo #Renfe pic.twitter.com/6XuixgDPpF — Carlos (@CarlosMartinCas) January 18, 2026

Determinados usuarios de redes quisieron aclarar que en realidad la sonrisa vino porque hablaba con gente que se había volcado con los accidentados para poder colaborar en lo que fuera menester y que ese gesto solidario hizo que se le pusiera esa mueca risueña.

La presentadora de RTVE mientras nos cuentan que hay 10 fallecidos en Adamuz. pic.twitter.com/PHyxdbwi4U — David Santos (@davidsantosvlog) January 18, 2026

Igualmente, no era el momento para mostrar ese gesto de complicidad sabiendo, además, que la cifra de fallecidos en el choque de trenes podía aumentar, como lamentablemente quedó demostrado con el paso de las horas. Y las redes emitieron un juicio sumarísimo:

Acabo de cambiar a @rtvenoticias para informarme del accidente de tren y veo a la presentadora casi sonriendo. No entiendo nada, es una tragedia y ella parece que está dando el gordo de la lotería nacional.

Alucinante Lourdes Maldonado. #Adamuz — La Otra cara 🇮🇹💕🐯🐚 (@Laotracara_17) January 18, 2026

Alguien le puede decir a Lourdes Maldonado que borre la sonrisa de la cara? Parece que está encantada de tener la exclusiva de semejante tragedia — Sra. Zorrupia🔻🇵🇸 (@SraZorrupia) January 18, 2026

Lourdes Maldonado está informando sobre el accidente de tren como si estuviera retransmitiendo las campanadas. No entiendo las sonrisas ni las preguntas morbosas fuera de lugar. Mal. @rtve @telediario_tve — Richard Ibiricu 🇪🇺 (@richardibiricu) January 18, 2026

A Lourdes Maldonado, la presentadora del Telediario de la 1, solo le falta preguntar a sus compañeros, a pie del accidente de Ademuz, si los fallecidos están abiertos en canal y se si se les ven los hígaditos!!!. Que morbosidad!!!. 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/SS0ArI3iuQ — Andrés C. (@AndresCheek) January 18, 2026

TVE cada día más parecido a esto: pic.twitter.com/DLQurPYdSb — Ermanué Morcón (@ErmanueM) January 19, 2026