Tormenta en TVE: Cintora pone en riesgo la integridad física de una reportera y deja en ridículo a Yolanda Díaz

El programa ‘Malas Lenguas‘, presentado por Jesús Cintora en La 1 de TVE, ha desató una auténtica tormenta.

Y nunca mejor dicho.

El 4 de febrero de 2026, en pleno azote de la borrasca Leonardo sobre Andalucía, el espacio decidió mandar a su reportera Carmen Osuna al corazón del temporal: Grazalema (Cádiz), uno de los municipios más castigados por las lluvias torrenciales y las inundaciones.

Las imágenes emitidas resultaron impactantes: la periodista aparecía con el agua literalmente hasta las rodillas, luchando contra una fuerte corriente en calles convertidas en ríos, mientras relataba en directo los destrozos: comercios anegados, viviendas desalojadas y vecinos en situación límite.

Lo que pudo parecer un ejercicio de periodismo valiente y hasta comprometido, para muchos de los espectadores de la cadena pública fue una temeridad innecesaria que puso en peligro la integridad física de la profesional sin aportar un valor informativo relevante.

La avalancha de críticas no se hizo esperar en las redes sociales.

Usuarios acusaron directamente a Cintora y a la dirección de RTVE de irresponsabilidad:

Mandar a una reportera a jugarse la vida por cuatro planos dramáticos es de traca. ¿Dónde está la seguridad laboral que tanto defiende el Gobierno? Esto es postureo con riesgo ajeno.

Ley 17/2015, de 9 de junio, del Sistema Nacional de Protección Civil, artículo 7 ter, Deber de cautela y autoprotección:

1. Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como exponerse a ellos… — Vicky Palma (@VickyPalmaMeteo) February 5, 2026

Me gustaría contactar con el responsable de Prevención de Riesgos Laborales de RTVE. Es para una amiga. https://t.co/lxg26g5jJp — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) February 5, 2026

CRIMINALES.

Habéis puesto en peligro la vida de una trabajadora, insensatez de la chusma zurda.

Espero que la ministra de trabajo se manifieste ante semejante salvajada.

O no vas a decir nada @Yolanda_Diaz_ como con los maquinistas de RENFE?

Hay que cerrar @rtve — Saul Goodman (@BronchalSanti) February 5, 2026

Hubo un tiempo en que la televisión pública era sinónimo de profesionalidad y respeto al espectador. Hoy, RTVE parece competir en formas con Canal Red y en fondo con la telebasura. Ver a una reportera jugándose el físico en Grazalema por un plano sensacionalista no es informar,… — Amadeo Landero (@amadeolandero) February 4, 2026

No tenéis vergüenza, esto sí es explotar a una trabajadora y jugar con su integridad mientras el bulero está calentito en el plató. Lo de riesgos laborales lo dejáis para otros, como lo de dar información veraz y objetiva.

Todo lo que tocáis lo arruináis. pic.twitter.com/I0GhkSQ2E4 — Plinio de Brigantium💚 (@rasec_74) February 5, 2026

El mensaje caló especialmente porque choca de frente con el discurso oficial del Ejecutivo.

Y es que también se recordaron unas palabras de la titular de Trabajo del Gobierno Sánchez, Yolanda Díaz.

La también vicepresidenta segunda ha venido insistiendo en la protección de los trabajadores ante fenómenos meteorológicos extremos:

Por favor, todos los trabajadores de nuestro país, no corran riesgos. No pongamos en riesgo la vida.

Sin embargo, mientras Díaz lanzaba esas recomendaciones desde despachos seguros, TVE —cuyo consejo de administración depende en última instancia del Gobierno del que ella forma parte— enviaba a una de sus reporteras al ojo del huracán.