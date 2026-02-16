‘Telepedro’: entre los 10 programas más caros de TVE, están los de Cintora, Javier Ruiz y Gonzalo Miró

Sectarismo y dinero público.

RTVE ha hecho públicos los presupuestos correspondientes a 2025, donde destacan varios magacines informativos con un elevado coste, junto a producciones de ficción notables.

Programas como Malas lenguas, bajo la conducción de Jesús Cintora, o Directo al grano, presentado por Gonzalo Miró y Marta Flich, han suscitado controversia por su alto desembolso y su aparente sesgo editorial.

La ficción diaria lidera este ranking, aunque los espacios de infoentretenimiento también acumulan cifras millonarias. En particular, TVE desembolsó 15.316.546 euros a Big Bang Media por Malas lenguas, que ha emitido 231 programas entre abril y diciembre.

Esto equivale a 66.305 euros por cada emisión, una suma que supera el presupuesto anual asignado a la Casa Real hasta octubre. El Consejo de Informativos ha criticado su responsabilidad editorial poco clara, así como el sesgo hacia el sanchismo y la difusión de bulos no corregidos, todo ello documentado en un informe de 144 páginas tras recibir más de 100 quejas internas.

A pesar de las críticas sobre la falta de neutralidad, Malas lenguas ha sido renovado para 127 programas adicionales hasta junio de 2026. Según el Consejo, Jesús Cintora no ejerce una moderación imparcial y mezcla opinión con información de manera excesiva.

En segundo lugar se encuentra Mañaneros, conducido por Javier Ruiz, con un gasto total de 12.251.179 euros para La Cometa TV y 254 emisiones. Cada programa tiene un coste aproximado de unos 49.000 euros diarios. El Consejo también señala un sesgo político en este espacio, que favorece determinadas posturas y utiliza un lenguaje agresivo en las intervenciones de los tertulianos.

El tercer puesto lo ocupa Directo al grano, apodado Telepedro por sus detractores, que recibió 6.760.429 euros de parte de La Osa Producciones para 74 programas desde septiembre. Esto representa un coste por emisión de 91.357 euros, convirtiéndose en el más caro por capítulo. El formato presentado por Gonzalo Miró y Marta Flich es objeto de críticas por su falta de pluralidad, con audiencias que apenas alcanzaron un share del 6,9% en un especial.

En conjunto, estos tres magacines superan los 34 millones de euros, en un año donde las compras externas realizadas por RTVE se dispararon hasta los 280 millones, lo que implica un aumento del 22% respecto al año anterior. El Consejo denuncia que estos programas confunden información con opinión y ocupan la parrilla de La 1 desde las 6:00 hasta las 21:45, interrumpidos solo por breves pausas.

El top 10 de los más caros

La lista completa para 2025 pone en evidencia el peso tanto de la ficción como del entretenimiento:

Posición Programa Productora Presupuesto 2025 (euros) Coste por emisión aprox. 1 La promesa Bambú Producciones 19.265.498 – 2 MasterChef Celebrity Shine Iberia 17.372.508 – 3 Malas lenguas Big Bang Media 15.316.546 66.305 4 Valle salvaje – 14.059.618 – 5 Mañaneros La Cometa TV 12.251.179 49.000 6 Aquí la tierra – 9.008.609 – 7 Decomasters – 7.290.662 – 8 MasterChef Senior – 6.991.098 – 9 Directo al grano La Osa Producciones 6.760.429 91.357 10 Maestros de la costura Celebrity – 6.371.233 –

Estos datos sobre contrataciones audiovisuales ponen en evidencia el incremento en las externalizaciones realizadas en el sector audiovisual. Por otro lado, La Osa, antes conocida como La Fábrica de la Tele, acumula contratos polémicos como el programa Sálvame, valorado en unos cinco millones y medio. Mientras tanto, se espera que RTVE garantice pluralidad utilizando fondos públicos; sin embargo, las críticas internas aumentan debido a acusaciones sobre enchufes y una deuda acumulada que asciende a los 750 millones.

En la programación actual de La 1, el infoentretenimiento ocupa un lugar privilegiado: desde Mañaneros 360 en las mañanas hasta Directo al grano durante la tarde y finalizando con Malas lenguas al anochecer; todas estas renovaciones han sido confirmadas a través del portal de Transparencia. Los sindicatos como CCOO consideran ilegal esta práctica de externalizar informativos.

El debate sobre la eficiencia del gasto público cobra fuerza ante estos abultados presupuestos.