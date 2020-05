La SER idea una confabulación dentro del PP para desgastar a Díaz Ayuso sin aportar una sola prueba

La Cadena SER asegura en una información que hay dirigentes del PP que han tachado «de despropósito» la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la crisis del coronavirus. La radio de PRISA arma una nota tirando de «voces del PP en privado» que no es más que un cúmulo de vaguedades donde da la sensación que todo es un intento por desgastar desde el franco izquierdo a la presidenta madrileña.

La SER asegura en su información, firmada por su periodista Javier Bañuelos, que «hay voces dentro del PP que en privado reconocen que la presidenta madrileña ha perdido relato de la gestión de esta crisis«.

A pesar de no dar ningún nombre -escudándose en el derecho a proteger a la fuente- pero tampoco aportar ninguna prueba de sus afirmaciones, la SER va incluso más allá y dice que entre los ‘populares’ hay quién piensa que la estrategia hace aguas y que ironizan con bautizarla «la pasionaria de derechas de 2020«. Unas aseveraciones demasiado fuertes para no poder ser demostradas. Una cosa es dar crédito a la crítica interna y otra a la descalificación no probada.

La radio de izquierdas hace incidencia en que dentro del grupo popular filtran «que perciben cierta desesperación en el equipo de Díaz Ayuso por eclipsar sus errores, como por ejemplo el polémico posado en el Mundo, que no es casual».

Según esta información, «algunos populares critican duramente ese tipo de estrategias que tachan de intolerable por utilizar el dolor de los demás para marketing político».

Ayuso: «No estuve cómoda con esas fotos»

Sin embargo, la SER ha ‘olvidado’ aportar la versión de la presidenta madrileña sobre ese posado, que ilustraba una entrevista publicada por El Mundo este 10 de mayo de 2020.

Y es que la propia Ayuso ha asegurado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que ella no estuvo cómoda con esas fotos que se publicaron junto a su entrevista.

La SER dobla la apuesta: querella criminal contra Díaz Ayuso

Este 11 de mayo de 2020 la Cadena SER ha decido quemar todas las naves contra la dirigente madrileña.

A esa información que nos hacíamos eco que no eran más que un cúmulo de ambigüedades e inconcreciones para ilustrar el presunto malestar que hay dentro de su partido, a los pocos minutos han aportado otra información delicada: querella criminal contra Ayuso de una veintena de familiares de mayores en residencias

¿Sólo existe Madrid? ¿Y el resto de CCAA? Parece como si el único interés fuera cargarse a Ayuso… https://t.co/xyKTQdICsy — Ramón R. – PONTE MASCARILLA!! (@Quiso_Decir) May 11, 2020