Entrevista a la diputada Beatriz Fanjul (PP): «Podemos pedía socializar el dolor y ahora se quejan de los escraches»

Tras darle un soberano repaso a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, la diputada del PP Beatriz Fanjul conversa con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital para dar detalles de su encontronazo con la podemita: «Montero alardea de combatir el machismo pero a mí me faltó el respeto».

Fanjul ha criticado que el Gobierno, antes del 8M, se dedicara «a hacer ideología en lugar de preparar a España para lo que venía» y ha asegurado que si hubiera hecho caso de las recomendaciones internacionales por el coronavirus habrían ahorrado a todos mucho dolor, pero «priorizó su ideología frente a la salud».

Fanjul ha acusado a Montero de haber hecho «bien poco» durante el estado de alarma, le ha recomendado que dimita, tras lo cual la ministra le ha afeado que haya acudido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado sobre Violencia de Género, sólo con polémicas, sin ninguna propuesta.

«Yo no sé si se ha escuchado. No sé si ha sido consciente del tono y de la forma en la que me hablaba. Yo soy la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Violencia de Género. No soy su hija, ni su hermana, ni su amiga. Y el tono que ha empleado conmigo no es el tono, desde luego, que yo he podido emplear en mi discurso. No reconozco en absoluto ningún ataque personal que haya podido hacerle a su persona».