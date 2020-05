Podemos se compincha con los golpistas y vota a favor de enchufar al fugado Puigdemont en la Comisión para la Reconstrucción

Clama al cielo que el mismo que pretende destruir España sea invitado a reconstruirla. Y que el socio preferente del incompetente Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, pretenda colarnos a un fugado por la Justicia en el Congreso.

Los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos han rechazado en el Congreso que la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras el Covid-19 cite a comparecer como experto al golpista y expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, una propuesta planteada por Junts que ha contado con el apoyo de ERC, el PNV y EH Bildu, pero también de Unidas Podemos, socio de gobierno de los socialistas.

Hay que recordar que Unidas Podemos aceptó desde el principio que el pacto de coalición significaría plegarse «al liderazgo del PSOE en temas de Estado». Y hay que recordar que Podemos estuvo dispuesto a votar ‘no’ al suplicatorio de Puigdemont que pidió el Gobierno de Sánchez.

Ya vemos que ni se molestan ahora en disimular quiénes son sus verdaderos aliados.

JxCat planteaba que el fugado expresident no sólo declarara vía telemática, sino que fuera al Congreso en su condición de presidente de ese supuesto Consell por la República Catalana. Pero al estar reclamado por la Justicia, si pisara suelo español y las fuerzas de seguridad le localizaran, habría sido detenido.

La votación ha tenido lugar en el seno del grupo de trabajo sobre la Unión Europea, uno de los cuatro en los que se ha dividido la comisión que preside el socialista Patxi López.

De esta forma, los dos socios de la coalición de gobierno han votado distinto, en este asunto, aunque finalmente se han impuesto los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos y se ha aprobado una propuesta de comparecientes sin Puigdemont.

Desde el PP, Mario Garcés ha denunciado que «sería una infamia que una persona que ha intentado destruir este país venga a reconstruirlo» y Carlos Hugo Fernández-Roca, de Vox, ha subrayado que solo proponerlo ya es «un insulto a la soberanía nacional».

