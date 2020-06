Un vídeo con una ‘confesión’ prohibida de Pablo Iglesias a Abascal se viraliza e incendia Podemos

Es una flamante adaptación musical, un vídeo que comienza a hacerse viral en YouTube y que representa una pregunta, en realidad retórica, que le formula el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al líder de VOX, Santiago Abascal.

En el clip musical, Pablo Iglesias está teniendo una crisis existencial y ahora cree ser facha. Se trata de una parodia del éxito viral Velaske, yo soy guapa? de Christian Flores y distribuido por PlayGround, tal y como expresan sus autores a Periodista Digital.

Un vídeo además que en tan solo 3 días publicado, ya acumula más de 70.000 reproducciones y que, pese a no deja de ser una ficción, ha incendiado a una parte de la militancia de Podemos, no por la parodia de su líder sino precisamente porque recoge a la perfección el ‘giro a la casta capitalista’ de Iglesias, tal como explican a PD fuentes de la formación morada.

El jocoso videoclip muestra un montaje de imágenes de Iglesias y Abascal, que se intercambian preguntan, en un palaciego despacho en el que también aparecen en escena Pablo Casado, Pedro Sánchez e Irene Montero con la omnipresencia, ‘control’ e intervención del dictador Francisco Franco.

La letra, que recoge un diálogo entre los líderes de Podemos y VOX, no tiene desperdicio:

“Santi, yo soy facha? ¿Santi, yo soy facha? ¿Santi, yo soy facha? ¿Santi, yo soy facha? Ahora soy rico, manejo pasta Me noto raro, quiero ser facha. Quiero escuchar cara al sol y emocionarme Santi, el corazón lo tengo palpitante Creo que me he enamorao’ de España Santi, siento como que me hago facha”, pregunta Pablo Iglesias.

Que encuentra respuesta en Santiago Abascal:

“Señorito Pablo Iglesias está confundido usted No por llevar la bandera o ser rico es facha usted Mira como monto a caballo y como poso Eso es clase española y no la veo yo en usted”.

“Soy español, tengo “level” legendario Llámame Abascal, soy Santi el extraordinario Ni en veinte vidas llegarás a tener mi nivel Bolivariano tu aquí no tienes nada que hacer”.

Una parodia que además recoge una bronca entre Iglesias y el presidente del Gobierno en la que el de Podemos califica como “soberbio” o “Pedro el guapo” a Pedro Sánchez. Una figurada trifulca que, además, muestra el lado más ‘machista’ de Pablo Iglesias. Una ‘bronca’ en la que incluso trata de mediar el presidente del PP.