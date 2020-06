Entrevista a Marga Prohens, la diputada del PP que desquició a Irene Montero: «Muchas feministas me dieron las gracias»

La diputada mallorquina del Partido Popular, Marga Prohens, le dio un buen repaso este 10 de junio de 2020 a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en torno al 8-M, durante la sesión de control del Gobierno.

Prohens acusó al Gobierno de «poner en riesgo a las mujeres» llamándolas a manifestarse esa jornada por el riesgo de contagio del coronavirus.

«Son ustedes un Gobierno antifeminista», afirmó con dureza Prohens, entre aplausos de sus compañeros de bancada y una desquiciada Irene Montero.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Prohens cuenta la repercusión que tuvo su intervención y cómo muchas mujeres se la agradecieron:

«Lo que más me honra es que muchas mujeres me han escrito para darme las gracias y alzar la voz por un feminismo que no es el excluyente que practica Irene Montero»

«Represento a mujeres, que son feministas pero no piensan como la izquierda y no por eso son menos feministas»

«Confiábamos en el Gobierno pero nadie nos había informado de la distancia social. Sangran por la herida y buscan que no se sepa la verdad»

«Italia nos venía advirtiendo para que no cometiéramos los mismos errores que ellos»