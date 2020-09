Entrevista al senador Rafael Hernando (PP): «El pésame de Sánchez a la ETA no fue improvisado, lo pactó con Bildu»

Asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales han mostrado su «honda decepción» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no poner remedio a su tasa de suicidios y, sin embargo, lamentar profundamente en el Senado el suicidio en la cárcel del preso de ETA Igor González Sola, lo que algunos interpretan como una muestra de que se «arrodilla» para seguir en Moncloa «a cualquier precio».

El senador del PP, Rafael Hernando, muestra en conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital toda su indignación por esta humillación a las vícitmas en la Cámara Alta

«No ha tenido una palabra para las miles víctimas del Covid o para las víctimas de la ETA. Y es más duro cuando uno ve que lo traía escrito. No fue una cosa que improvisó, fue algo que había pactado con Bildu. Ya nos avisó la vicepresidenta (Calvo) que ellos van a sacar los presupuestos con quien sea y como sea. Que les da igual. No es la primera vez que pactan con Bildu»

«La sumisión de Pedro Sánchez entra dentro de esta estrategia. Nos dijo en el Senado que va a aprobar unos presupuestos progresistas, como los de Zapatero. Y continuación nos pide unidad y que si no le apoyamos, somos malos y antipatriotas. Esto es maniqueísmo puro y duro. Sánchez quiere estar en la misa y repicando. Esta semana Pablo Casado fue a la Moncloa y fue un poner un pie fuera y ya lo estaba machando la señora ‘portacoz’. Y encima comete algo delictivo como desvelar un whatsapp»

«Tenemos un presidente que no tiene escrúpulos en el peor momento de España»

«Le ha encomendado las ayudas de Europa de 140.000 millones de euros a un lobbysta como Iván Redondo, que es un zascandil políticamente, y a diez amigos del IBEX. Me parece chocante y deplorable»

«Si como presidente no has querido ni acercarte a una morgue o a un hospital, lo que has querido hacer es ocultar la pandemia»

«Pablo Iglesias ve que su partido languidece porque Podemos fue montado a partir de la protesta. Por eso Iglesias tiene que hacer algún gesto como cambiarse la coleta y ponerse un moño para llamar la atención»

«Qué casualidad que aparece la Kitchen cuando Podemos está hasta el cuello por la corrupción y llevado adelante por un fiscal (Ignacio Stampa) que aparece en una causa como confidente de Podemos»