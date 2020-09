VOX trolea una ‘información’ de Bousselham: «Dina, esto no es Podemos, aquí nos llevamos bien»

Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros han troleado a base de bien a Dina Bousselham y sus ‘informaciones’ sobre VOX en ‘La ultima hora’, el panfleto que le puso Podemos.

Todo comenzó cuando en ‘La última hora’ se aseguraba que Rocío Monasterio era la última ‘víctima’ del ala más franquista de VOX.

En una información sin firma, se asegura que hay diferencias en VOX y que Santiago Abascal había desplazado primero a Iván Espinosa de los Monteros y después a su mujer, reforzando así «el proyecto nacionalista» de Abascal.

El primer aludido en tomarse a coña las revelaciones de ‘La Última Hora’ era el propio Espinosa de los Monteros. El diputado de VOX aludía precisamente a los líos internos que ha protagonizado Pablo Iglesias en su formación:

Mira Dina, esto no es Podemos. Aquí no hay tríos, geometría variable entre parejas, ni rupturas donde se castiga a unas ex a las últimas filas, y se premia a otras con una web de #fakenews como la tuya. Esto es un partido serio, donde además nos llevamos todos bien