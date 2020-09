Entrevista a la diputada Carla Toscano (VOX): «Sánchez es capaz de pisar los cadáveres de compañeros suyos para seguir en el poder»

La diputada y portavoz adjunta de VOX en la Comisión de Igualdad del Congreso, Carla Toscano, conversa con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital no se ha mordido la lengua a la hora de denunciar los pactos del PSOE con los herederos de la ETA:

«La agenda es erosionar la Monarquía como sucedió en Barcelona y la democracia al servicio de una hoja de ruta totalitaria».

«El PSOE ha traicionado a sus muertos. Sánchez es capaz de vender a su madre y pisar los cadáveres de compañeros suyos para seguir en el poder»

«A esta gente les gusta el dinero y el casoplón más que a un tonto un lápiz. Me cuesta entender cómo sus votantes, de buen fe, pueden creer que esta gente se va a preocupar por sus necesidades»

Como ha contado en su cuenta oficial de Twitter a unas imágenes de Pablo Iglesias en las que aparece el vicepresidente segundo del Gobierno dirigiéndole una mirada lujuriosa o lasciva, Toscano afirma que no piensa denunciar «al compañero de palacio de Irene Montero» pero recuerda que son ellos los que dicen que aquello es delito:

«No soy feminista y no me ofenden las miradas. Ellos son los que dicen que las miradas son una agresión. No voy a entrar en cómo me ha mirado Pablo Iglesias pero esto es lo que ellos dicen que es delito»