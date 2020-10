«El fascismo no quiere que me lean»: el hilarante gemido de Antonio Maestre al descubrir uno de sus libros dañados

Antonio Maestre, el creador de Miguel Lacambra, tiene dos ocupaciones últimamente: acudir presto y dispuesto a ocupar su puesto de tertuliano junto a Antonio García Ferreras, que últimamente le convoca con mucha asiduidad, que más triste es robar, y lamentar en público que el fascismo impida a los suyos leer(le).

Así es. El fascismo no soporta que Maestre publique sus libros (quizá quién tiene algo que decir también es la buena literatura) y el tertuliano de la extrema izquierda ha querido presentarse ante su parroquia como una especie de objetivo de la Inquisición del siglo XXI. Si antes quemaban libros en la pira funeraria, ahora se estropean unas cuantas páginas de un ejemplar de la Casa del Libro.

El fascismo siempre ha sido de quemar libros. Me acaban de enviar esta foto de @LaCasaDelLibro de Gran Vía. Así se han encontrado uno de mis libros. El fascismo no quiere que me lean. pic.twitter.com/F2o4chEwIT — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 17, 2020

Pues yo solo os pido que leáis. Mis libros o cualquier otro. Frente a la vandalización de un libro por el odio. Leed. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 17, 2020

«El fascismo siempre ha sido de quemar libros. Me acaban de enviar esta foto de @LaCasaDelLibro de Gran Vía. Así se han encontrado uno de mis libros. El fascismo no quiere que me lean», lamentaba Maestre.

Cinco páginas arrugadas a cambio de cinco mil tuits de apoyo

Afortunadamente para él, si Paris bien vale una misa, cuatro o cinco páginas arrugadas bien merecen el aliento y el ánimo de los suyos.

El ‘ejército’ de Maestre acudió raudo a mostrarle su apoyo. Si alguno decía que no se lo había leído no pasaba nada, porque acto seguido añadía que ahora iría a comprarlo mucho antes de lo que tenía previsto. Por combatir al fascio, lo que sea.

El escritor y poeta alemán Heinrich Heine, escribió en 1821: «donde se queman libros se terminan quemando también personas». Algo más de 100 años después, los nazis acabaron llevándolo a cabo literalmente. Ahí lo dejo. Fuerza @AntonioMaestre 💪 pic.twitter.com/adI3W04BeM — Antonioss🔻 (@Antonio05660367) October 17, 2020

Pues habrá que comprarlo y leerlo!!!!! Al fascismo se le combate con la lectura y la cultura 💪 — AiniBio (@AiniBio) October 17, 2020

Además de facha poca fuerza… solo ha podido romper 5 paginas. Es igual que la realidad. Tu libro es una metáfora de la democracia. Intentan romperla pero no hay fuerza suficiente para acabar con los demócratas. FUERA FASCISTAS. — David G. (@David67428517) October 17, 2020

Vaya igual que hacía la época de Mao Tse-Tung. Los libros son cultura.😞 — Atortecnic (@atortecnic) October 17, 2020