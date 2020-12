El ‘pianista de Sánchez’, que llamó “fascistas borrachos” a Tertsch y Girauta, se hace la víctima y les demanda

James Rhodes, tras un repertorio de vulgares insultos en las redes sociales contra Juan Carlos Girauta y Hermann Tertsch, ahora se hace la víctima.

El ‘pianista de Sánchez’ entabló una guerra tuitera contra el exdiputado de Ciudadanos y el eurodiputado de VOX, donde llegó a realizar publicaciones tan desdeñables como: «Mamarracho, te llamaré como yo quiera. Recuerdo las Malvinas, pero a diferencia de ti, no me estaba pajeando con fotos de Thatcher».

Te llamaré como quiera, mamarracho.

Recuerdo las Malvinas, pero a diferencia de ti, no me estaba pajeando con fotos de Thatcher. Estaba furioso porque RU había invadido tierras argentinas.

Y he visto un video de ti fingiendo tocar la guitarra. Entonces, francamente, fuck off 😂 https://t.co/oQtoE2atnX

— James Rhodes (@JRhodesPianist) November 30, 2020