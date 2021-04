‘La Manada de la Complutense’: una ex alumna revela los tocamientos y el acoso a la que la sometieron Monedero e Iglesias

«Recuerdo la mano de Monedero en mi cintura cuando volvía de la barra con una copa. Al parecer el hombre es muy tocón en general, pero yo no lo sabía».

Este es el estremecedor relato que hace en Twitter Fernanda Freire, ex alumna de Juan Carlos Monedero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, y donde cuenta en detalle cómo los entonces profesores universitarios aprovechaban su condición para propasarse con sus alumnas.

En un hilo en Twitter Freire confirma cómo Monedero es dado a sobar a las mujeres como lo atestisguan varias fotos suyas en las redes. «juancar es muy tocón y no hay que tenérselo en cuenta», cuenta que le comentó una compañera.

«Voy al baño a refrescarme, te espero ahí”, le dijo Iglesias entre una ronda de copas. Cómo se pregunta ella misma:

Recordaros que si el señor Pablo Iglesias y sus secuaces hacían esto a niñas de 18 cuando no eran nadie, qué no habrán hecho estos años.

El hilo revela la proverbial hipocresía del pijerío podemita en torno a su cacareada defensa de la mujer. ¿Cuánto tardará la ministra Irene Montero en salir en ‘Sálvame’ a denunciar este caso de acoso? ¿#YoTeCreoHermana? ¿Dedicará el programa de los ‘rojos y maricones’ de Jorge Javier Vázquez un especial a este chica como el que le han dedicado a Rocío Carrasco?

En sus mensajes explica cómo el líder del partido morado la invitó a acompañarle «al baño» tras «acorralarme cual cervatillo».

«Yo llevaba apenas un mes en Madrid y no sabía de la misa la mitad. Uno de mis compañeros de clase nos llevó allí y él sí parecía saber algo sobre los asiduos al bar. Desde luego yo no. Total, entramos, pedimos la primera ronda y antes de terminarla entran tres personas»

Fernanda Freire es la novia del youtuber Sergio UHBT y sigue relatando en detalle cómo los adalides del feminismo se comportaban como unos cerdos machistas cuando estaban de copas:

«En ocasiones posteriores escucharía a otras chicas decir eso, que el Juancar es muy tocón y no hay que tenérselo en cuenta. En fin, la hipotenusa. Pues allí estábamos los 6 y en estas que el Macho Alfa vio a una tierna joven muy tonta y no quiso desaprovechar la oportunidad».

Y señala un episodio con Iglesias en el que el ahora líder de Podemos flirteó con ella en un bar:

«Me acorraló cual cervatillo para empezar a dorarme la píldora (recordemos que me saca 14 añitos, aunque todo muy legal eso sí). No recuerdo exactamente la conversación, porque entre otras cosas debió ser bastante banal y vacía. Pero recuerdo esas típicas frases de ‘eres muy madura para tu edad’ y cosas similares. Total, que ahí estaba yo con un tipo feísimo con coleta, chepa y un piercing choni que era profe de la uni (me lo dijo uno de mis amigos, yo no le había visto por allí) pensando qué hacer con mi vida y aguantando la turra… hasta que el señor Iglesias soltó por su apetitosa boca las siguientes palabras: «Voy al baño a refrescarme, te espero ahí». En aquel momento los cielos se abrieron ante mí. Mientras le vi dirigirse al baño saqué de mi bolsillo un billete de 5 €, se lo di a un compa y me piré»

«Supongo que el señor Iglesias no recuerda esto. Por desgracia yo si, y para su pareja mi relato sería el de una víctima, si el victimario no fuese el padre de sus hijos»