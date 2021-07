Sánchez Dragó responde a la amenaza de Irene Montero: «Me he acostado con muchas mujeres y ninguna me ha pedido que usara condón”

La polémica del tiktoker Naim Darrechi, que alardeó de practicar sexo sin preservativo y de decirles a las mujeres con las que se acuesta que es estéril, da su salto a la política.

Irene Montero, que parece estar más interesada en los ‘cotilleos’ que en aplicar políticas útiles, se pronunció sobre la polémica del tiktoker con una amenaza: «Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley ‘Solo Sí es Sí’ lo reconocerá como agresión».

«Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro«, añadía en Twitter la ministra, que también avisaba de que pondrá este caso en conocimiento de Fiscalía.

Sin embargo, la respuesta a sus amenazas no llegó de la mano del tiktoker, sino del propio Fernando Sánchez Dragó, quien comenzó haciendo una confesión a la ministra de Igualdad: “Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón».

A lo que agregó: «Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz”. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para dar un consejo a la ‘Marquesa de Galapagar’: “Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días».

Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días. https://t.co/iq5GcBG2Xa — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) July 14, 2021

Horas después, publicaba otro tuit no menos polémico en relación con la ley impulsada por la pareja de Pablo Iglesias: «No sé si contra Franco vivíamos mejor, como se decía en los años de la Transición, pero es seguro que antes de la inicua Ley de Violencia de Género los, las y les españoles follábamos mejor».

Es importante recordar que el escritor no ha sido el único en criticar las amenazas de la ministra de Igualdad. Varios usuarios de las redes sociales tachan a Montero de tener una actitud más propia de la represión sexual que del ‘progresismo’.