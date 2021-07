laSexta quiere ganar la Guerra Civil: a Maestre la extremista Ley de Memoria Democrática se le antoja corta

laSexta pretende ganar la Guerra Civil. Ello explica que a alguno de sus tertulianos la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Consejo de Ministros, y que ha indignado a una parte de la derecha, se le quede justita.

Dicha Ley ha levantado polémica por algunas de sus medidas, que suponen un paso más en el intento de la izquierda de ‘desenterrar’ el conflicto bélico y volver al revanchismo: la resignificación del Valle de los Caídos, con la exhumación de Primo de Rivera del altar mayor de la basílica, y la tipificación del delito de apología del franquismo en determinados supuestos.

Sin embargo, a algunos esto le parece poco y quieren más. Es el caso de Antonio Maestre, el protegido de Antonio García Ferreras.

«Un error de cálculo histórico», decía en ‘Al rojo vivo’.

Se pone una tirita simbólica cuando el cambio debe ser estructural, como se ha comprobado con las declaraciones de Ignacio Camuñas ayer, mientras se produzcan, no vamos a avanzar nada. Veo muy complicado que se avance porque durante 45 años se ha venido validando el mensaje de Camuñas. Solo se apela a lo simbólico, no a lo estructural. En Alemania se juzgó y condenó a los genocidas. Es bastante paradójico que alguien pueda decir que está muy bien el genocidio franquista y que no se vaya a juzgar a los que lo cometieron, no simbólicamente sino de forma material