Cristina Seguí saca los colores a Ábalos por su polémica foto junto a una joven rubia: “¿Es mayor de edad, viejo verde?”

Cristina Seguí sacudió el avispero socialista al publicar una polémica fotografía de José Luis Ábalos.

La periodista subió a su cuenta de Twitter la instantánea en la que se puede observar cómo el exministro de Transportes disfruta en el prestigioso restaurante Casa Duque (Segovia) junto a la compañía de una misteriosa y joven rubia que le observa de una forma especial.

Seguí aprovechó la publicación para sacarle los colores al exministro socialista, a quien ha puesto contra la espada y la pared con un potente tuit:

“José Luis Ábalos vas evolucionando. Por lo menos ya no te traes a bolivianas de tus viajes de negocietes turbios en Hispanoamérica. Esta es mucho más joven que Andy, la que se lamentaba por la plazita de Rojas Clemente de Vic de tu poca higiene. ¿Es está mayor de edad, viejo verde?”, afirmó.

. @abalosmeco , vas evolucionando. Por lo menos ya no te traes a bolivianas de tus viajes de negocietes turbios en Hispanoamérica. Esta es mucho más joven que Andy, la que se lamentaba por la plazita de Rojas Clemente de Vlc de tu poca higiene. ¿Es está mayor de edad, viejo verde? pic.twitter.com/62StpQlIRK

Entre otras cosas, la periodista le recuerda su ‘encuentro secreto’ con la número dos del régimen chavista, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas (donde la bolivariana dejó una importante cantidad de maletas que no pasaron los controles de seguridad) que se tradujo en el reconocido ‘Delcygate’.

La imagen ha corrido como la pólvora en las redes sociales, donde los usuarios no solo han sacado sus propias conclusiones sobre quién es la acompañante de José Luis Ábalos, sino que también han aprovechado para comparar al socialista con el personaje ‘Torrente’ o cuestionar su presunta cercanía al mundillo de la prostitución.

Estos son algunos de los mejores tuits sobre la polémica imagen del exministro:

Porque su mujer no es. pic.twitter.com/tcPiam72lB

Hay que reconocerle a Abalos el buen gusto, algo que no puedo decir en el caso de Pablo Iglesias. pic.twitter.com/nKtiSy0pUc

No me había fijado que se trataba de Ábalos, hasta que lo he visto bien de frente. pic.twitter.com/gdJgQRMzhX

— Soy Yo (@Yo4MISMO) August 25, 2021