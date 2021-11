Arela, una luz en la Galicia profunda.

Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Hoy es el día correcto para amar, creer, y principalmente vivir.

En un lugar de la Cañiza –Pontevedra— en las Touzosas, nació y sigue la tradición ARELA, un lugar de encuentro que todos los vecinos esperaban. ARELA es ese punto de encuentro en la denominada “Galicia Profunda”, que entrega cada minuto aire fresco y relaciones verdaderas y profundas. ARELA, es el restaurante fundado por Mercedes Fernández Márquez. Es algo más que un simple lugar donde degustar la comida y el sabor de lo gallego, de lo español, es un lugar lleno de alegría, de aire fresco donde se combina lo tradicional con lo actual. Web Arela

Para describir este espacio es necesario hablar de la magia y el universo que siempre tiene algo pensado para todos los areleiros y areleiras. Un sitio dónde cada uno puede ser quien quiera ser. De hecho, Arela, en gallego, es un deseo y ya sabemos lo que ocurre con los deseos: se cumplen, siempre que la fe no nos falle. La misión y, por qué no, el deseo de Arela es trasladar la novedad, comúnmente asociada a la ciudad, al rural. Una apuesta por el rural con acciones concretas que comentaremos.

En ARELA, y con la visión de la vida y de vivir, se llevan a cabo todo tipo de actos solidarios y culturales, se está con el hombre y con las personas, como ejemplo está el próximo mercadillo solidario que se llevará a cabo este próximo día 27 de noviembre, celebrando el “Día Internacional en favor de la eliminación de Violencia contra la Mujer”. Igualmente con el objetivo de recaudar fondos para la asociación “Tres de Xullo”, ARELA y EVD de Creciente se unen para dotar de ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencia de género. Añadiendo a todo esto el próximo domingo el menú solidario y mercadillo de artesanía, rastro etc, sostenible con una exposición de fotografía “IN.VISIBLES”.

Para terminar, la Galicia profunda, no está dormida, nunca lo estuvo, y muestra de ello es A Cañiza, y As Touzosas. Desde Arela con Merchi, se demuestra que podemos estar inmersos en el siglo de la mente y de la Inteligencia Artificial, pero las personas, la cultura y los valores junto con la humanidad que debe presidir todo movimiento en este universo que poblamos no desaparecerá. ARELA es un lugar de encuentro de todos, jóvenes, mayores y menos jóvenes.

Para finalizar Ya, un recordatorio popular y conocido, el eslogans de ARELA: “¿Para comer? Lo que diga Merche”Arela», un universo para ti e para ela. «Ven a aburrirte a Arela».