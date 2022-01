Descomunal varapalo del alcalde Almeida a toda la izquierda por lo que ha hecho con Almudena Grandes

En la última semana de diciembre se conoció a fondo la jugada maestra de José Luis Martínez Almeida para aprobar los Presupuestos de la ciudad de Madrid.

¿Que para conseguir el apoyo de cuatro ediles díscolos de Más Madrid (ahora en Recupera Madrid), había que proceder con Almudena Grandes como Hija Predilecta -algo ante lo que habían votado en contra en el pleno-? Pues adelante.

El alcalde de Madrid se ha explicado este 3 de enero de 2021 en una entrevista profunda en OkDiario al respecto:

« Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños. Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos».

El alcalde de Madrid se ha mostrado muy tajante en la negativa de hacer a Almudena Grandes Hija Predilecta pero considera que los beneficios fiscales y de seguridad ciudadana para los madrileños pesan más en la balanza de la negociación de los Presupuestos:

«Yo he hecho un balance, una ponderación. Puede que me equivoque, pero si puedo bajar los impuestos a 700.000 recibos del IBI o que la Policía pueda incorporar cientos de efectivos a cambio de que Almudena Grandes sea Hija Predilecta, yo creo que los madrileños prefieren que se les bajen los impuestos y que pueda haber más policía en la calle «.

En esta ocasión, la polémica viene de la mano de las propias frases que dejó escritas la escritora, entre ellas esta barbarie:

Almeida, durante esta misma entrevista en el periódico de Eduardo Inda, no ha dudado en reconocer que:

«El problema lo tiene una izquierda que para aprobar un acuerdo presupuestario tiene que pedir que se declare Hija Predilecta a Almudena Grandes. Yo no lo hubiera hecho de ser ellos porque no creo que Almudena Grandes deba formar parte de un acuerdo presupuestario. No es una muestra de debilidad nuestra, sino de debilidad argumental suya que para aprobar unos Presupuestos tengan que imponer a Almudena Grandes. No se lo merece ni la memoria que ellos defienden de la escritora».