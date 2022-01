Díaz Ayuso destroza la pantomima de Sánchez sobre la cogobernanza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está harta de la pantomima de la cogobernanza de Sánchez, cansada de ser partícipe de esta patraña política que nos cuesta a todos un dineral.

Ayuso ha dejado muy claro su punto de vista en ‘Espejo Público’, programa que presenta y conduce Susanna Griso en Antena 3, allí la presidenta ha dejado claro cual es la dinámica de esta cogobernanza por decreto «la cogobernanza es: los marrones para las comunidades, y cuando tengo que presumir de algo, salgo a dar una rueda de prensa un sábado o un domingo».

En el caso de la capital, el grado de desacuerdo entre el gobierno autonómico y el central es aún mayor, en Madrid los populares presiden el Gobierno, además de ser la capital política y mediática, a los socialistas les da urticaria no tener el control, al menos total, de la región, y esa es la principal razón de querer subir los impuestos «el PSOE ha dado por perdida la Comunidad de Madrid, por eso pretenden subir los impuestos» opinó Díaz Ayuso.

Una problemática que cada vez más gobiernos autonómicos denuncian, las competencias de las autonomías son ajenas al Gobierno, solo cuando a este le conviene, cuando el ejercicio de las competencias de las autonomías genera reconocimiento no tarda el Gobierno en colgarse la medalla, y es que no será la primera vez que veamos a Sánchez comparecer en los medios para recibir reconocimientos que no merecía, y tampoco la última.

Ni la primera ni la última

El pasado día 19 de diciembre de 2021, Pedro Sánchez quiso comparecer ante los medios para explicar las nuevas medidas y nuevos puntos de la gestión de la pandemia de COVID, pero lejos de aceptar la lenta respuesta y falta de medidas, Sánchez quiso comparecer ante los medios, medios afines claro está, para atribuirse los méritos del gran ritmo de vacunación de España, y reactivar el uso obligatorio de la mascarilla, de nuevo, en espacios públicos, una medida que él mismo retiró en junio de 2021.

Todo sea por la imagen, eso sí, a la creciente incidencia y su justificación no les dedicó ni una palabra, crispando así a los usuarios de las redes sociales que no se creían lo que veían, la respuesta no se hizo esperar, y en la red social del pajarito se le echaron encima por convocar una rueda de prensa para no decir absolutamente nada, ni anunciar medidas al respecto.

Otro ejemplo, no solo de colgarse las medallas y atribuirse los méritos, sino del cinismo de Sánchez, es atribuirse «un gran acto de patriotismo» en sus propias palabras, el acto en sí, de puro patriotismo, fue el hecho de vacunar sin preguntar origen o ideología, algo que parece tenemos que agradecerle al Gobierno más progresista y al presidente

«aquí hemos llorado a todos los muertos, sin preguntar si eran de Cataluña, Andalucía o Castilla y León. Aquí hemos vacunado a todo el mundo sin preguntarle su origen, su creencia o a quién votaban» esas fueron las palabras de Pedro Sánchez para definir el acto de honor y de patriotismo, que para nada son competencias administrativas de su Gobierno, claro está. La decencia ni está, ni se la espera.