Robatto (VOX) carga fuertemente contra Garzón por sus críticas a la ganadería

Que los ministros del actual Gobierno desacrediten a los sectores más importantes de nuestro país no es una novedad.

La realidad es que estos ineptos critican los sectores con más calidad en España para poder atraer un poco de atención, ya que por sus actos son incapaces.

Alberto Garzón es uno de ellos. El ministro comunista de Consumo, que tuvo la desfachatez de atreverse a criticar a los ganaderos y la calidad de la carne, sigue recibiendo severas respuestas por parte de los defensores del producto español.

En la sesión plenaria celebrada en el Senado el 16 de febrero, el senador de VOX por Andalucía, Jacobo González-Robatto ha vuelto a cargar contra el ministro de Consumo: «No exportamos carne de mala calidad, pero paseamos ministros de mala calidad, ignorantes y dañinos«.

El militante de VOX defendió el 16 de febrero una moción de su formación para instar al Gobierno a apoyar a la ganadería española.

Robatto mostró una gran decepción con el hecho de que VOX tenga que presentar mociones para defender a los ganaderos: «Es una anomalía tener que traer una moción, nada menos que a la Cámara Alta, para instar al Gobierno a apoyar a los ganaderos porque desde el Gobierno se les hace daño«.

«El campo español es motivo de orgullo, porque nuestros hombres del campo son los verdaderos ecologistas. Son ellos quienes cuidan del entorno, son ellos quienes cuidan de los animales y quienes nos dan de comer», dijo el senador.

Robatto esclareció que: «No se frenan ni con la lluvia, ni con el calor. No paran si se encuentran mal. Y no paran si están cansados, por ello, cualquiera sirve para ser ministro, pero no para ser ganadero».