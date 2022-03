Es escalofriante relato del francotirador que intentó matar a Pedro Sánchez «por España»

La Audiencia Nacional juzga a partir de este martes 15 de marzo a Manuel Murillo, el hombre acusado de intentar terminar con la vida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un asesinato que tenía como finalidad «forzar un cambio en la vida política en el país».

En su escrito, Fiscalía solicita hasta 18 años y seis meses de prisión para el individuo que «alcanzó la convicción personal» de atentar para «derrotar» al gobierno socialista. En total, 11 años y medio por un delito de homicidio en grado de proposición y 7 años de cárcel por un delito de depósito de armas y municiones de guerra.

Sin antecedentes penales, Murillo era integrante de ‘Terrassa por España’, un grupo de Whatsapp anti independentista..

Sus primeras intervenciones en ese foro se produjeron en el verano de 2018, cuando el Gobierno inició los trámites para exhumar del Valle de los Caídos a Francisco Franco. «No podemos permitir que humillen al generalísimo. Es una venganza por haber perdido la guerra», aseguró entonces.

Ya en ese momento, el acusado lanzó sus primeros avisos: «Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se me acercan disparo. Si tocan a Franco sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor. Y esta vez no dejaremos ni uno».

Ante los avances en el proceso que terminó con los restos de Franco fuera del monumento situado en la carretera de Guadarrama, Murillo expresaba sus deseos de tener al jefe del Ejecutivo «en el punto de mira». Su sueño, «volver al oeste del far west con un revolver en el cinto» o con una ametralladora MG42 en su defecto. «Así se limpia de mierda más rápido», añadió.

El acusado fue fraguando, según el escalofriante relato del fiscal, «un discurso de rechazo» contra Pedro Sánchez que fue derivando en un «deseo expresado de forma explícita» de ejecutar un magnicidio.

«Al Sánchez hay que ir a cazarlo como un cuerno (ciervo) y poner la cabeza en la chimenea. Tantos cazadores en España y ninguno tiene cojones. Solo matan pobres animalitos que no rompen España, a este si que hay que cazarlo», sostenía en sus mensajes en el citado chat.

Murillo, que aseguraba que su «mayor ilusión» era «meter al traidor de Sánchez debajo de la lápida de Franco«, reconoció que «quizás» estaba «hablando mucho». Esos excesos verbales, sin embargo, salían de su «corazón».

Su «solución» ante lo que consideraba problemas serios para el país era «un alzamiento nacional aunque parezca de locos». «Si no tendremos que ir de francotiradores anónimos cargándonos a esos hijos de puta poco a poco. Todo ha de estar bien planeado para que salga bien, o sea necesito ayuda», afirmó.

Fue en ese momento cuando Murillo comenzó a solicitar «de forma pública y privada» colaboración para llevar a cabo su proyecto, estableciendo contacto con varias personas y consciente de que para «volar cabezas» había de haber «más organización» con tal de causar «terror».

Ell acusado expuso sus intenciones: «Es un plan para acabar con el gobierno que hay, pero no quiero que lo sepa nadie, solo los justos. Es algo como en la Segunda Guerra Mundial fue Valkiria (frustrado intento de asesinato de Adolf Hitler). Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que del todo hunda a España».

De las comunicaciones también se desprende que el acusado insistía en buscar ayuda. «No tengo nada de internet, soy antiguo, solo se pegar tiros», dejó escrito.

Fue su interlocutora en estos últimos mensajes quien denunció su plan, lo que derivó en la detención de Murillo en septiembre de 2018 y e encuentra en prisión desde el 21 de septiembre de 2018.

El día de su detención, los agentes localizaron en su vehículo una pistola, una carabina, un puñal y varios útiles para la práctica del tiro. Además, en su domicilio los investigadores también hallaron varios revólver, una escopeta, un fusil de asalto y una ballesta artesanal.