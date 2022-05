Abascal desconfía del espionaje a Sánchez y ‘coquetea’ con llevarle a los jueces

No le cree ni los ‘buenos días’.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, toma con escepticismo el presunto espionaje del que habrían sido víctimas tanto el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través del software ‘Pegasus’, entre mayo y junio de 2021.

«No me sorprende el hecho de que el Gobierno haya decidido airear este supuesto espionaje, conocido desde hace tiempo, en este preciso momento». El líder de VOX considera que la noticia de la sustracción de información personal de Sánchez es una maniobra para distraer y hacerse la víctima en medio del escándalo por la vigilancia a los independentistas catalanes. “¿Si sabían del espionaje desde hace meses, porqué nos lo cuentan ahora?”.

Abascal se mostró contundente en ‘El Programa de Ana Rosa’, de este martes 3 de mayo: «Pongo en cuestión cualquier anuncio que haga este Gobierno porque hemos visto como trataron de interferir en una campaña electoral hablando de cartas con balas caducadas y cuchillos con kétchup, tratando de aparecer como amenazados».

“Yo desconfío de la denuncia del presidente de Gobierno, del hecho de que el teléfono institucional del Presidente pueda ser espiado”.

En cuanto a la decisión de dar a conocer la brecha de seguridad, duda de que el Ejecutivo haya tomado la mejor decisión. «Si esto es verdad, ¿hace bien aireando la inseguridad del Estado? ¿Aireando que el teléfono institucional del presidente del Gobierno puede ser espiado? A mí me parece gravísimo en cualquiera de las hipótesis».

Sánchez y su narcisismo infinito. Con tal de acaparar una portada hace gala de su incompetencia y de nuestra vulnerabilidad ante el resto del mundo. El niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. pic.twitter.com/xkXfjBaZDM — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 2, 2022

De confirmarse el espionaje y que el responsable material es, como se sospecha, el Gobierno de Rabat, Abascal atiza al Ejecutivo, al preguntarse “que habría que hacer con el Gobierno de España, que le ha entregado todo a Marruecos. Ha cambiado la posición sobre el Sahara, a cambio de absolutamente nada. Hay que preguntarse si esto tiene que ver con el cambio de posición”.

Y reflexiona que “es muy difícil tener una relación de amistad con un país que pueda estar detrás de un espionaje y que lanza oleadas de inmigrantes ilegales como medida de chantaje».

Por otra parte, el presidente de VOX estima que la creación de una comisión de investigación para analizar este caso de espionaje considera que no es lo mejor para dirimir la verdad. «Lo valoraremos pero somos bastante escépticos con las comisiones de investigación de carácter político. Creemos que estas cosas deben investigarlas los jueces y los técnicos, no los diputados, que son parte interesada en este debate».

📺 @Santi_ABASCAL "Somos bastantes escépticos con las comisiones de investigación de carácter político". pic.twitter.com/wK0xGkDsEi — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 3, 2022

En cuanto a si sospecha de la posibilidad de haber sido víctima de espionaje, el líder VOX confiesa que no le quita el sueño: “No me lo he planteado. Los que tenemos poco que ocultar no estamos preocupados por esas cosas”.

“Si el teléfono del Presidente de Gobierno puede ser espiado, qué puede ocurrir con los que no tenemos las mismas medidas institucionales para proteger nuestra intimidad”.