Ayuso sopapea al Gobierno de Sánchez: «Son valientes con Madrid pero cómplices cobardes con los nacionalistas»

No se puede decir más claro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, y flamante nueva presidenta del PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, fiel a su estilo, ha zarandeado al Gobierno de Pedro Sánchez, por marginar a la región y convertirla “en su enemigo” porque no es gobernada por un partido socialista.

Muestra de ello, es que en los Presupuestos Generales del Estado 2022, Madrid es «la cuarta región que menos inversión por habitante (…) apenas 171 euros por madrileño, frente a 288 en Cataluña o a 239 en la Comunidad Valenciana», señaló durante en un desayuno informativo organizado por el diario digital ‘El Debate’.

Además, explica que la región será la que «menos financiación por habitante» recibirá de los fondos europeos: «174 euros por persona, 32 euros menos que Cataluña».

Ayuso detalla que existe «un déficit de 2.500 policías y guardias civiles que el Gobierno se niega a cubrir y de hecho, no ha querido firmar el convenio que con el que facilitar el acceso de los agentes a viviendas públicas sufragadas por la Comunidad».

Por si fuera poco, recuerda que «las aportaciones al sistema de transporte público llevan congeladas desde 2016». «En una región que ha crecido enormemente en población en los últimos años. Aún seguimos esperando el plan de inversiones en Cercanías, dotado de 5.000 millones de euros, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy«.

La región tampoco ha recibido “las ayudas por los daños de Filomena a los agricultores de la región frente a otros de provincias limítrofes”. Además, “ha sido marginada en el diseño de los currículos de la ‘Ley Celaá’” y «se han redactado normas educativas específicamente diseñadas contra la Comunidad”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid destaca que todas estas acciones tienen como fin, «alimentar agravios y justificar por qué hay que subir forzosamente los impuestos a los madrileños» y ha criticado «las acusaciones de ‘dumping fiscal’ y señalamiento a una política impositiva que en todo momento ha sido respetuosa con el bolsillo del contribuyente, cosa que no ocurre en otras regiones».

Por si fuera poco, asegura que “el Gobierno de Sánchez no cumple con la Ley de Dependencia», que establece una cofinanciación al 50% entre el Estado y las autonomías en diversos proyectos, sin embargo, explica que “la Comunidad de Madrid aporta el 85%” en estos casos.

Pese a todos estos obstáculos, saca pecho y destaca el hecho de que “Madrid se ha convertido en un ejemplo para toda España por una razón muy sencilla: hemos demostrado con hechos que nuestra política es distinta y es mejor que la de la izquierda”.

Algo que reafirman los datos macroeconómicos que colocan a Madrid como el motor económico del país, así como la región que más capta capital extranjero.

“No me pueden pedir como presidenta de la Comunidad de Madrid que no hable siempre, y a la vez, de España” razona ante las voces que le señalan por hablar de frente contra el Gobierno. “Sin inventos políticos: Madrid es España”.