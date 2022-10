VOX denuncia a la cara de la presidenta de Efe que la Agencia se salta todos los controles parlamentarios

Una agencia de titularidad estatal que se salta a la torera los controles parlamentarios.

Sí, la Agencia Efe, esa que ahora escribe al dictado de Pedro Sánchez, resulta que no está sometida a ningún tipo de vigilancia por parte de las Cortes Generales.

Así lo denunció en la sesión vespertina de la Comisión de Presupuestos el diputado Víctor Sánchez del Real, de VOX.

El parlamentario de la formación de Santiago Abascal no podía más que alucinar con el hecho de que Efe, presidida ahora por Gabriela Cañas, no tuviese ningún tipo de vigilancia por parte del Congreso de los Diputados.

Sánchez del Real dijo no entender como la máxima responsable de Efe no se sometía al mismo control parlamentario que la presidenta de RTVE:

Esto no es el control parlamentario al que debía estar sometido la Agencia Efe. Control parlamentario es lo que tiene RTVE. Nos gustará más o menos lo que pasa en esas sesiones de control, pero aquí todos los meses aparece RTVE esté nombrado irregularmente, como este es el caso, su presidencia provisional, aquí vienen y se someten al control parlamentario. La Agencia Efe no se ha sometido jamás en democracia al control parlamentario.

Asimismo recordó que la presencia de la presidenta en la Comisión de Presupuestos no servía como control de la Agencia Efe, ya que aquí se fiscaliza al Gobierno y a sus cuentas, no a sus diferentes empresas y organismos:

Sí se han sometido los candidatos, brevemente cuando son nombrados, recuerdo que usted estuvo en la sesión constitucional. Pero jamás han venido a cosa que no sea esto, algo que repito que aquí a quien estamos fiscalizando es al Gobierno en sus Presupuestos, no a la Agencia Efe.

El diputado de VOX insistió en la necesidad de que Efe sea sometida a ese control parlamentario, tal y como viene recogido en la propia Constitución Española:

Gabriela Cañas, que no venía preparada con la respuesta, comenzó a divagar y dar explicaciones que no fueron satisfactorias para Víctor Sánchez del Real:

Me pregunta el señor Sánchez del Real sobre el control parlamentario. Yo mucho ahí no puedo entrar porque no soy yo la que decide estas cosas. Sí quiero recordarle lo que ha dicho la señora Raya, que hay un control público. Si no es un control parlamentario, sí que es público a través de Hacienda, de la SEPI, del Tribunal de Cuentas. O sea, nosotros tenemos la lupa muy bien puesta, tenemos ese control. Si el Parlamento decide otra cosa, pues se hará.