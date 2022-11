Ayuso se refuerza: gana otra inesperada guerra y ‘despacha’ al su último enemigo en el PP

A muchos quizás no les suene el nombre de Pedro Rollán, pero él es (o era) una figura emergente en el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo y, dicen, que quería aterrizar en Madrid para nada más y nada menos que disputarle el cartel electoral a José Luis Martínez Almedia…

Pero su meteórica carrera política ha quedado cortada de raíz por el propio Núñez Feijóo y a petición de Isabel Díaz Ayuso. Así lo cuenta Moncloa.com que explica que el poder de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid es incuestionable, pero el que ha sorprendido a más de uno en Génova es el que ejerce en el propio Partido Popular.

La presidenta autonómica hace semanas que no está cómodo con los movimientos de Rollán. Su cercanía intencionada con Feijóo nunca ha sido del agrado de la líder popular, pero menos ahora que saben que Pedro Rollán lleva tiempo trabajando por ser el sustituto de José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. El hecho de que Rollán lleve tiempo queriendo aterrizar en la capital ha hecho que en Sol le miren con recelo. Y la buena noticia para Díaz Ayuso es que sus quejas sobre los movimientos de Rollán han llevado a Núñez Feijóo a capar su protagonismo político. “Génova ha enterrado a una de sus estrellas y el propio Rollán no lo sabe”, asegura esta información.

El citado portal explica que entrar en la Comunidad de Madrid no es una tarea sencilla si no tienes un visado político firmado por Miguel Ángel Rodríguez o por la propia presidenta. Esto es lo que le ha pasado a un Pedro Rollán que en vez de pedir permiso a los dueños del lugar ha intentado conseguir presencia en la capital a través de un Feijóo que no precisamente tiene las riendas del partido bien cogidas.

Pedro Rollán se convirtió en un buen apoyo para Núñez Feijóo y se dedicó a hacer algunas declaraciones a nivel de partido que ayudaban a quitar al expresidente de la Xunta las acusaciones de que solo si eres gallego consigues galones en el PP. Pero ahora se ha convertido en un auténtico problema para Génova y para el propio Alberto Núñez Feijóo.

Explican que el presidente del PP ha hecho caso a Ayuso y ha enterrado a Rollán. En vacaciones, el vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local del PP rompió su idilio en Marbella para venir a criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por precisamente estar en la playa. El que no hubiera nadie del entorno de Feijóo en Madrid le permitió hacerse hueco en la capital y le permitió que se trufaran algunos titulares como que era el futuro de la capital

Pedro Rollán lleva tiempo trabajando en su futuro. El problema es que los dominios donde quiere hacer aliados están férreamente controlados por la presidenta de la Comunidad de Madrid. A esto hay que añadirle una cruda realidad: Pedro Rollán quiere crecer y medrar como candidato en Madrid por imposición de Alberto Núñez Feijóo. Y fuentes de Génova dejan claro que el presidente del PP no tiene ninguna intención de generar choques internos que puedan alterar su candidatura a las elecciones generales de diciembre de 2023, concluye la citada información.