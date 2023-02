Bertrand Ndongo sacude a Ione Belarra por su ‘solución feminista’ a la pifia del ‘solo sí es sí’: “¡Pezones!”

Bertrand Ndongo no toleró la ‘bomba de humo’ de Ione Belarra.

El asesor de VOX considera que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 acudió sin sujetador al acto celebrado el domingo 5 de febrero en el Círculo de Bellas Artes (bajo el nombre ‘¿Consentiste o no? Solo sí es sí’) para distraer la atención de la pifia de la Ley del ‘solo sí es sí’.

Para demostrar su malestar, Ndongo publicó una fotografía de la líder de Podemos junto a Irene Montero, durante un mitin sin sujetador y comentaba: “¿En serio, Ione Belarra?”. Una publicación que enfureció a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que no dudó en acusarle de machista.

“Porque la obligación de llevar sujetador está escrito en el mismo código de honor que mantener relaciones sexuales si te fuiste a casa con él. Basta de avergonzar a las mujeres, basta de violencias”, indicó la representante de la extrema izquierda.

Sin embargo, el asesor de VOX la puso de vuelta y media cuando explicó que, realmente, el epicentro de sus quejas no estaba en el uso o no del sujetador, sino en la estrategia que escondía al evitarlo usarlo en dicho acto.

De ahí que denunciara: “¡A falta de medidas que aporten algo a las familias que lo están pasando mal y a falta de una solución para que no seguir soltando a depredadores sexuales, pezones!”.

A lo que agregó que se trata de “¡una simple distracción, una más!”.

Otras polémicas

El duro mensaje de Ndongo recordó su tuit de octubre de 2020, cuando respondió a Irene Montero a su pregunta en redes sobre qué es ser mujer.

“Me tiro al jefe, le doy unos cuantos hijos, me caso con él y, me pone de Ministra. Hoy me creo un ejemplo para las mujeres”, comentó el ahora asesor de VOX en la publicación de Montero.

Además, explicó la historia de su madre para acabar de vapulear a la mujer de Pablo Iglesias: “Mi madre se separó por no querer la poligamia, le quitaron a sus hijos y, años después de la muerte de su ex marido, recuperó a sus 4 hijos que acabó criando sola, sin ningún sueldo ni subvención ni enchufe”.