El juez del Tribunal Supremo manda a prisión sin fianza al socialista Santos Cerdán ‘como jefe de la trama’

‘A todo Cerdán le llega su San Martín’, como escribe sarcástico alguno en redes sociales.

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido enviado a prisión provisional sin fianza por orden del juez Leopoldo Puente tras declarar como imputado ante el Tribunal Supremo.

El juez del alto tribunal ha acordado este lunes la medida por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares habían solicitado la medida durante su declaración como investigado.

Cerdán no es un político cualquiera.

Por los cargos orgánicos que ha tenido en el Partido Socialista y por ser uno de los integrantes de la «banda del Peugeot» de Pedro Sánchez, su envío a prisión es todo un golpe en la línea de flotación del sanchismo.

Además, Cerdán pasa a ser también el primer encausado del caso Koldo que acaba entre rejas, un hito que marca un antes y un después en la investigación sobre las adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones que han salpicado a las altas esferas socialistas.

La Fiscalía Anticorrupción, junto con las acusaciones populares, ha solicitado su ingreso inmediato en prisión al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas y fuga, una medida más severa que la aplicada a otros nombres ilustres como José Luis Ábalos o Koldo García, para quienes solo se impusieron medidas cautelares como la retirada de pasaporte o comparecencias periódicas ante el juzgado.

La expectación mediática era máxima. Cerdán llegaba a las 10:00 para comparecer ante el Supremo, rodeado por una nube de periodistas y cámaras, con semblante serio pero desafiante.

Durante su declaración —que se ha celebrado a puerta cerrada— ha negado todas las acusaciones y se ha declarado víctima de una “persecución política”, en un intento por ligar su situación judicial con su papel negociador en los recientes acuerdos de gobierno con formaciones como PNV o el comando político de ETA, Bildu.

“El ministro Bolaños podría ser el siguiente”, llegó a decir, sugiriendo que cualquier socialista que dialogue con fuerzas independentistas puede acabar bajo sospecha.

Con anterioridad a que se produjera la comparecencia de Cerdán en el Supremo, el juez Leopoldo Puente había rechazado la petición de retransmitir la declaración por “el carácter reservado” de la fase de instrucción.

En su alegato, Cerdán solo ha respondido a las preguntas de su defensa, desmarcándose por completo de los cargos que le atribuye la Guardia Civil y restando validez a los audios e informes presentados por la UCO.

Cerdán se ha limitado a reiterar que no reconoce su voz ni sus palabras en las grabaciones filtradas y ha calificado los documentos privados sobre supuestas compras empresariales como “irrelevantes o falsificados”.

Ayer no había caso hoy a Cerdan no lo conocen, son un puñetero meme camino a Alcalá Meco

«Es un asunto d una persona q no tiene q ver con el PSOE» «Pongo la mano en el fuego por Santos Cerdán. No hay nada. Es mentira. No hay caso» pic.twitter.com/VVJPGHOtN7pic.twitter.com/EbE9xL2rxY

— ARES 🇪🇸🤍 🇮🇱 (@Quijote_cuerdo) June 30, 2025