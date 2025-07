El PSOE elimina las biografías del 41º Congreso para tapar el escándalo los currículums fake socialistas

En pleno estío de 2025, la política española se ha visto sacudida por un nuevo terremoto de esos que no necesita seísmo para provocar grietas: el PSOE ha eliminado de su web las biografías de los cargos elegidos en el 41º Congreso, justo después de que saliera a la luz que Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, seguía presentando unas licenciaturas universitarias que nunca obtuvo. En el mundo digital, borrar es a menudo más sospechoso que explicar, y la maniobra ha levantado una polvareda tan densa como el calor de Madrid en julio.

La cronología es tan sencilla como reveladora: hasta ayer, Bernabé figuraba en documentos oficiales del partido como licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia. La realidad, sin embargo, es que ni terminó esos estudios ni nunca obtuvo el título. Tras la revelación, la respuesta del partido fue silenciosa pero contundente: biografías fuera, problema fuera. O eso creían.

Un “error de transcripción” difícil de digerir

El PSOE ha justificado el asunto como “un error de transcripción en la web”, alegando que en otros sitios no constaba tal titulación. El problema es que el rastro digital es menos efímero que un compromiso electoral, y hasta hace unas horas la propia web del partido y perfiles profesionales como LinkedIn recogían esas licenciaturas. La explicación, lejos de calmar los ánimos, ha servido para echar más leña al fuego de la sospecha.

Mientras tanto, Pilar Bernabé ha seguido defendiendo que todo fue un malentendido, pero la realidad es que no ha presentado ni la más mínima documentación que acredite esos títulos y, por supuesto, no ha dimitido ni ha sido sancionada por el partido. El Partido Popular ha sido directo: “La delegada de la mentira”, han bautizado a Bernabé, exigiendo explicaciones y, cómo no, la dimisión inmediata.

Los veinte del PSOE: una colección de títulos imposibles

Pero el caso de Bernabé no es un episodio aislado. De hecho, parece que en la sede de Ferraz hay más títulos ficticios que en una papelería en época de graduaciones. Al menos una veintena de cargos socialistas han sido señalados por inflar, inventar o directamente mentir sobre sus trayectorias académicas en los últimos años. El listado es casi un álbum de cromos políticos:

, exlíder del PSOE madrileño y actual presidente del Consejo Superior de Deportes, se presentaba como licenciado en Matemáticas sin haber terminado la carrera. Ni tres cursos completos, ni profesor, ni nada parecido. Patxi López , portavoz socialista en el Congreso, llegó a figurar como ingeniero industrial. En realidad, abandonó la carrera tras el primer año y nunca la terminó.

: su tesis doctoral ha estado bajo sospecha de plagio durante años, aunque nunca se ha producido una investigación definitiva. Óscar Puente, actual ministro de Transportes, se autodenominaba “máster” por un curso no universitario impartido por la Fundación Jaime Vera, pero reclamaba la dimisión de otros por mucho menos.

La lista sigue con cargos menores y no tan menores que han hecho del “adorno curricular” una tradición tan española como la siesta.

Meritocracia: el boomerang vuelve a la izquierda

El caso de Noelia Núñez, diputada del PP que dimitió tras reconocer que no había finalizado sus estudios, ha servido de espejo incómodo para el PSOE. Mientras los socialistas pedían su cabeza por “ejemplaridad”, los populares han respondido con una batería de nombres propios y títulos dudosos en la bancada socialista. El “y tú más” de toda la vida, pero con diplomas en vez de sobres.

Por si faltaba leña en el debate, la exministra Irene Montero salió a dar lecciones de meritocracia, solo para recibir un chaparrón de críticas que le recordaron que su propio acceso a cargos de máxima responsabilidad no estuvo precisamente basado en un currículo brillante, sino en “otras cualidades” menos académicas. “Mejor no recordar cómo llegaste a ministra”, resumía con ironía la diputada popular Noelia Núñez tras su dimisión, en un ejercicio de sinceridad política poco habitual.

¿Borrar para olvidar? El efecto Streisand y la credibilidad política

La reacción del PSOE —borrar biografías en vez de dar explicaciones o asumir responsabilidades— ha convertido un asunto menor en una crisis de reputación mayúscula. El efecto Streisand es bien conocido: intentar ocultar una información solo sirve para multiplicar su difusión. Y en este caso, la maniobra ha hecho que los medios y la oposición pongan aún más el foco en la falta de ejemplaridad de buena parte de la cúpula socialista.

La oposición exige que, si la vara de medir es la dimisión por mentir en el currículum, la coherencia debe ser la misma para todos los partidos.

Los ciudadanos, entre el estupor y la resignación, ven cómo la política se convierte en un concurso de disfraces académicos.

El PSOE, en vez de dar un golpe de timón y exigir transparencia, opta por el silencio administrativo: “Si no está en la web, no existe”.

Curiosidades y datos del caso

El número de cargos socialistas señalados por currículos falsos supera ya la veintena, con perfiles de todos los niveles y responsabilidades.

La “cuota revolucionaria” que pagan los altos cargos del PSOE al partido —un 10% de su salario, según algunas fuentes— no parece incluir formación en ética o transparencia.

En el caso de Cristina Narbona , su supuesto doctorado fue desmontado por una investigación periodística, pero la dirigente nunca fue sancionada ni apartada de la vida pública.

, su supuesto doctorado fue desmontado por una investigación periodística, pero la dirigente nunca fue sancionada ni apartada de la vida pública. La web del 41º Congreso del PSOE ha desaparecido sin dejar rastro, pero las capturas de pantalla circulan ya como reliquia digital en foros y redes sociales.

El récord de duración mintiendo en un currículum lo ostenta, según algunas crónicas, Patxi López, que desde 1987 nunca rectificó públicamente su perfil académico.

En definitiva, la política española vive un verano de currículums inflados, biografías borradas y una cierta nostalgia por los tiempos en que las polémicas eran por promesas incumplidas y no por títulos inventados. Al menos, en eso sí hay consenso: la ejemplaridad sigue siendo la asignatura pendiente… y, visto lo visto, tampoco parece que muchos la tengan aprobada.