Lo cuenta todo.

Con detalles, cifras, nombres y fechas.

Pedro el Cubano, contable 20 años del imperio sexual del padre político del amo del PSOE, describe a Francisco Mercado, que lo publica este 3 de agosto de 2025 en EsDiario, la compleja red de negocios familiares: «Begoña aconsejaba a su padre en todo sobre su negocio».

En pleno verano político y con Pedro Sánchez disfruntando como majrá del Palacio de La Mareta que pagamos todos los contribuyentes, un testimonio pone de nuevo patas arriba La Moncloa: Pedro el Cubano, quien durante dos décadas fue el contable y gerente de las saunas gestionadas por Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, ha revelado detalles inéditos sobre la operativa de estos locales y las supuestas reuniones discretas del presidente frente a la famosa sauna Adán.

El relato de Pedro el Cubano combina sobres repletos de billetes, contraseñas para encuentros secretos y una sucesión de escenas cotidianas donde lo sórdido se mezcla con lo político.

Según su versión, Sánchez quedaba con Sabiniano frente a la sauna Adán para hablar de proyectos; la contraseña era siempre la misma: “Sabiniano, invítate a un café”, momento en que el suegro del presidente descendía a la puerta del local para mantener conversaciones lejos de miradas indiscretas.

Todo ello, en pleno corazón de Madrid y con la concurrencia habitual de chaperos que merodeaban por la zona.

El negocio familiar y los consejos de Begoña

El testimonio no se detiene ahí. Según Pedro el Cubano, Begoña Gómez, esposa de Sánchez e hija de Sabiniano, “aconsejaba a su padre en todo sobre su negocio” y era presencia habitual en las oficinas situadas sobre la propia sauna. “Me la topaba en la oficina. No pisaba la sauna, ni Sánchez. Sabiniano no quería que le causara inquietudes, pero en la puerta veían a los chaperos”, relata el contable, dibujando un escenario donde lo familiar se entrelazaba con lo empresarial sin solución de continuidad.

Esta implicación directa de Begoña añade un matiz relevante al debate público: mientras el presidente se ha posicionado reiteradamente como adalid del feminismo abolicionista y contrario a la explotación sexual, parte de su entorno más cercano habría estado ligado a actividades que chocan frontalmente con esa imagen política.

Los números detrás del escándalo

Las cifras aportadas por Pedro el Cubano son tan contundentes como incómodas:

generaba entre 3.000 y 5.000 euros diarios solo en efectivo. Si se suman los cuatro locales bajo control familiar, los ingresos anuales superarían los cuatro millones de euros.

“Cada mañana entregaba a Sabiniano seis sobres con el dinero ingresado por sus saunas”, detalla Pedro, quien insiste en que “todo era al contado y muy lejos de lo declarado al fisco”.

En palabras del contable: “Hacíamos una caja diaria que haría palidecer a cualquier pequeño empresario. Los sobres se entregaban en mano a Sabiniano cada mañana a las 7:30”.

Espionaje, favores policiales y grabaciones

La dimensión más inquietante del caso llega al abordar las supuestas relaciones entre los negocios familiares y ciertas prácticas policiales o políticas:

Se afirma que existía una “cabina camuflada con vídeos” dentro de la sauna Adán para espiar clientes influyentes.

El propio comisario José Manuel Villarejo documentó en 2014 que Sánchez habría utilizado grabaciones obtenidas en este local como herramienta para escalar posiciones internas dentro del PSOE. El informe fue entregado a la Secretaría de Estado de Seguridad tras las primarias socialistas y terminó incautado en el marco de la operación Tándem.

documentó en 2014 que Sánchez habría utilizado grabaciones obtenidas en este local como herramienta para escalar posiciones internas dentro del PSOE. El informe fue entregado a la Secretaría de Estado de Seguridad tras las primarias socialistas y terminó incautado en el marco de la operación Tándem. Además, Pedro el Cubano asegura haber visto a Sabiniano “dar sobres con dinero a policías municipales y nacionales”, lo que alimenta las sospechas sobre un sistema paralelo de favores e impunidad alrededor del negocio.

No obstante, algunos altos mandos policiales implicados niegan haber participado activamente en estas prácticas; entre ellos figura un comisario conocido como “la manca”, amigo personal del suegro de Sánchez desde hace más de tres décadas.

Legalidad cuestionada… pero nunca perseguida

A pesar del revuelo mediático y político, conviene recordar que hasta ahora ninguna investigación judicial ha acreditado ilegalidad penal alguna respecto a estos negocios. La propia Audiencia Nacional señaló en 2024 que se trataba formalmente de actividades lícitas y registradas como “saunas” o locales de ocio nocturno. Sin embargo, múltiples testimonios sostienen que muchas funcionaban como prostíbulos encubiertos —con explotación sexual tanto masculina como femenina— especialmente dirigidos a inmigrantes vulnerables.

Las acusaciones cruzadas han llegado incluso al hemiciclo: Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, acusó públicamente al presidente Sánchez de haber sido “partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución”, mientras exigía explicaciones sobre el supuesto uso irregular de inmuebles públicos ligados al clan Gómez.

Detalles desconocidos y curiosidades recientes

La contraseña “Sabiniano, invítate a un café” era utilizada por Pedro Sánchez para evitar levantar sospechas durante sus visitas o encuentros discretos con su suegro frente al local.

El entramado empresarial incluía pisos alquilados bajo titularidad pública (como uno perteneciente a Muface) reconvertidos en habitaciones para clientes habituales, según publicaron varios medios este mes.

En plena investigación periodística, ni Begoña Gómez ni Pedro Sánchez han querido responder directamente a las preguntas remitidas sobre estos hechos.

Durante años, algunos pagos realizados por clientes ingenuos mediante tarjeta bancaria permitieron identificar sin querer parte del volumen real del negocio.

Las saunas gestionadas por Sabiniano estaban situadas estratégicamente cerca tanto del centro político madrileño como de sedes históricas socialistas.

Con estos ingredientes —dinero negro, espionaje clandestino, contradicciones morales y cafés frente a una sauna— España suma otro capítulo singular e inesperado a su ya nutrida crónica política reciente.