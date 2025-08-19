Sánchez en la tumbona: cuando un Gobierno no hace nada y sólo se dedica a la propaganda y el pastoreo ciudadano

La imagen resulta tan potente como irritante: Pedro Sánchez, tumbado en la La Mareta, palacete estatal en Lanzarote, mientras media España arde y los ciudadanos claman por ayuda urgente, que se les niega alegando que no hay recursos o que ya llegará.

Eso a gente que hasta este 19 de agosto de 2025 solo ha trabajado para pagar impuestos.

Según la Fundación Civismo, en 2025 los españoles trabajan de media 228 días para pagar impuestos.

Esto incluye tributos como el IRPF, IVA, cotizaciones sociales y otros impuestos autonómicos y locales, lo que representa un 54,5% de la renta disponible.

Este cálculo refleja un incremento de 16 días respecto a 2024 y 51 días más desde 2018.

Y llega Filomena y no hacen nada. Y lo mismo con el COVID, la DANA, el volcán de La Palma, la okupación, la delincuencia callejera y ahora los fuegos.

🔥🔥Una afectada por los incendios en León ESTALLA en @EspejoPublico: “Nosotros también pagamos impuestos. Quiero que me ayuden aquí igual que en Cataluña. Las CCAA no sirven para nada si luego pasa esto, ciudadanos de primera y de segunda” pic.twitter.com/5NnXNQEtms — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) August 18, 2025

La fotografía del marido de Begoña, más moreno y relajado que nunca, se ha convertido en el símbolo de un Ejecutivo que muchos perciben como alejado de la realidad, volcado más en la propaganda institucional que en el liderazgo efectivo frente a los desafíos nacionales.

A día de hoy, martes, las llamas han devorado miles de hectáreas en Extremadura, con especial incidencia en Cáceres, donde más de 8.800 hectáreas han sido arrasadas por el fuego.

El balance humano es desolador: al menos tres fallecidos, entre ellos un bombero en León, decenas de heridos y cientos de vecinos obligados a abandonar sus hogares precipitadamente.

La emergencia se extiende por Galicia, Castilla y León y otras regiones, con los presidentes autonómicos reclamando al Gobierno central más recursos y una implicación directa que no termina de llegar.

León reclama la declaración inmediata de emergencia de interés nacional. Moncloa hace oídos sordos. A Pedro Sánchez no le importan los muertos, los desplazados, los que lo han perdido todo, que arda España, para desgastar electoralmente a la oposición.pic.twitter.com/fhB2SEVYCG — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 18, 2025

Un verano de tumbona… y telepreocupación

El 2 de agosto, Sánchez se recluyó en La Mareta para «relajarse del agobio corrupto», acompañado por su esposa Begoña Gómez, investigada judicialmente. Esta decisión ha sido ampliamente criticada tanto por la oposición como por sectores sociales afectados por los incendios y la crisis migratoria. Mientras las llamas avanzan y los servicios de emergencia luchan contra lo imposible, el presidente mantiene su agenda vacacional, limitándose a mensajes desde redes sociales o llamadas telefónicas con los responsables autonómicos.

Las imágenes evocan inevitablemente la leyenda de Nerón tocando el arpa mientras Roma ardía. No son pocos los ciudadanos que han expresado su indignación en redes sociales y durante las fiestas locales cercanas a La Mareta, donde se escucharon cánticos nada amables dirigidos al presidente. El recuerdo de sus abucheos durante la DANA en Valencia sigue planeando sobre un líder cada vez más desconectado del pulso real del país.

La gestión comunicativa del Gobierno ha apostado por mensajes tranquilizadores y agradecimientos a los equipos en primera línea, mientras los ministros reparten responsabilidades entre las comunidades autónomas y evitan asumir la coordinación plena que permitiría declarar una emergencia nacional. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en señalar a las autonomías como responsables primarios; sin embargo, la falta de recursos estatales evidenciada por la petición europea de aviones cisterna subraya el vacío de liderazgo desde Madrid.

La oposición no ha perdido ocasión para subrayar lo que considera una actitud pasiva e irresponsable. Feijóo reivindica su alternativa frente a lo que denomina «oposición tumbona», mientras dirigentes regionales piden más medios materiales y humanos para afrontar una situación que desborda cualquier previsión razonable.

Un buen amigo, Manuel Morán, ha compartido conmigo esta imagen y me ha dado la oportunidad de compartirla con vosotros. ¿Creéis que es acertada?.#cabras #naturaleza #cabrones #política pic.twitter.com/gjDm7BULjM — JORGE GOMEZ (@Yuri_HSI) August 13, 2025

Pastoreo ciudadano: entre la telepreocupación y el Falcon

La estrategia presidencial parece enfocada más en el control del relato mediático que en la gestión efectiva. Mensajes teleguiados desde Lanzarote, agradecimientos públicos y promesas vagas sustituyen a las visitas a las zonas afectadas o decisiones ejecutivas contundentes. El Falcon presidencial sigue siendo protagonista involuntario: tras dejar al presidente en Lanzarote para más de tres semanas de descanso, regresa vacío a Madrid, consumiendo miles de litros de queroseno mientras muchos españoles ven peligrar sus viviendas o trabajos.

La crisis migratoria tampoco da tregua: mientras Sánchez sigue en la tumbona, esta madrugada han llegado 60 personas a Puerto Naos (La Palma), sumando presión social y política sobre un Gobierno que parece más preocupado por mantener su imagen que por afrontar los problemas reales.

El círculo íntimo: vacaciones doradas y equipo médico ampliado

No todo son llamas e incertidumbres: según informaciones recientes, Sánchez ha optado por ampliar su equipo médico personal durante estas vacaciones doradas. Se rumorea la llegada de dos nuevos cirujanos plásticos para atender al presidente durante su retiro estival. La presencia permanente de Begoña Gómez añade un elemento extra a la polémica; muchos consideran incomprensible que el jefe del Ejecutivo permanezca ajeno a las investigaciones judiciales abiertas sobre su entorno familiar.

Por si fuera poco, el palacete estatal se convierte estos días no solo en refugio presidencial sino también en epicentro del poder paralelo: reuniones discretas con asesores mediáticos para afinar el mensaje público y consolidar una narrativa de telepreocupación constante.

Propaganda institucional frente a política efectiva

En este contexto es difícil no preguntarse si España cuenta realmente con un gobierno operativo o simplemente con un instituto oficial dedicado al pastoreo ciudadano vía propaganda digital. Las declaraciones públicas insisten una y otra vez en la «plena implicación» gubernamental mientras los hechos muestran lo contrario: ausencia física del presidente, recursos insuficientes y una ciudadanía cada vez más desencantada con quienes deberían liderar la respuesta ante emergencias.

El contraste resulta especialmente llamativo al comparar la actitud española con la tomada por otros líderes europeos ante tragedias similares; mientras Merkel interrumpía sus vacaciones ante inundaciones o Macron visitaba zonas devastadas por incendios forestales, Sánchez opta por seguir bronceándose junto a su círculo íntimo.