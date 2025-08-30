El PP encierra en círculo de fuego al amo del PSOE: ‘Sánchez de vacaciones mientras arde España’

La desvergüenza de Sánchez no tiene límites: mientras España enfrenta tragedias como los incendios, él disfruta de vacaciones primero en Lanzarote y luego en Andorra, todo a costa del sufrido contribuyente. Hasta el Rey muestra empatía visitando a las víctimas, evidenciando el contraste entre un líder comprometido y un presidente que prioriza su ocio sobre el dolor de la nación.

La imagen de un país devorado por el fuego y un presidente tumbado a la bartola ha encendido la mecha política del verano.

Mientras las llamas arrasan miles de hectáreas y desatan el miedo en decenas de municipios, el Partido Popular ha lanzado un órdago: exige la dimisión de Pedro Sánchez por “desentenderse” en plena emergencia nacional.

Un verano marcado por el fuego… y la polémica

A día de hoy, 30 de agosto de 2025, España afronta una de las peores crisis de incendios de su historia reciente. Las cifras resultan demoledoras: más de 415.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año, según el sistema europeo Copernicus, superando récords previos y dejando a comunidades como Galicia, Castilla y León y Extremadura al borde del colapso medioambiental. Municipios evacuados, miles de vecinos confinados y un rosario de focos activos mantienen en vilo al país.

En este contexto, la gestión política se ha convertido en combustible para la batalla partidista. El PP, con su portavoz parlamentaria Cuca Gamarra y varios barones regionales al frente, ha elevado el tono: acusan a Sánchez de “ser el último en llegar” y de poner el piloto automático mientras arde el territorio nacional.

El presidente, entre La Mareta y la tormenta política

El detonante ha sido la estancia vacacional de Pedro Sánchez en La Mareta (Lanzarote) y posteriormente en Andorra. Según la oposición, el presidente ha pasado “24 días de descanso” mientras los incendios se multiplicaban y las comunidades, muchas gobernadas por el PP, pedían más medios y liderazgo estatal.

Aunque Sánchez interrumpió sus vacaciones para presidir el comité de crisis e iniciar visitas a las zonas más afectadas, el daño político ya estaba hecho. Las críticas del PP se centran en la “falta de soluciones” y en el retraso de la respuesta institucional: “Si sigue necesitando vacaciones, ¿por qué no se las coge para siempre?”, ironizaba Jaime de los Santos, vicesecretario popular en Cádiz, subrayando que Feijóo visitó antes las áreas afectadas.

¿Quién manda cuando todo arde? El debate sobre la responsabilidad

La controversia no es solo de relato. Según el Real Decreto de 2021 sobre la Estrategia de Seguridad Nacional, en emergencias de gran magnitud la responsabilidad recae de manera exclusiva en el presidente del Gobierno, incluso por encima de las competencias autonómicas. Este matiz legal ha sido aprovechado por el PP para exigir “responsabilidad política” y un paso al lado de Sánchez, mientras el Ejecutivo argumenta que Interior, Defensa y Transición Ecológica han desplegado todos los recursos disponibles, con la UME movilizando más de 3.400 efectivos y la Armada sumando 100 militares adicionales.

Sin embargo, la percepción social y mediática se ha inclinado hacia la crítica: la tardanza en asumir el mando visible y el protagonismo de los presidentes autonómicos del PP han hecho mella en la imagen presidencial.

Gamarra y los barones: presión coordinada y exigencia de explicaciones

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha sido especialmente dura, pidiendo explicaciones públicas y la comparecencia de Sánchez para detallar qué medidas extraordinarias piensa adoptar. Los barones populares, desde Alfonso Rueda en Galicia hasta Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, reclaman más medios y un giro en la política de prevención y extinción. En paralelo, el Gobierno ha intentado contrarrestar la ofensiva con visitas de ministros como Margarita Robles y la difusión de datos sobre el despliegue de medios, pero la oposición insiste en que la reacción ha sido “tardía y de perfil bajo”.

El contexto: récords de calor, crisis medioambiental y mapa de incendios

El verano de 2025 ha sido letal para los bosques españoles. Un cóctel de olas de calor extremas, vientos secos y acumulación de biomasa tras lluvias primaverales ha hecho que el fuego avance con una virulencia inédita. Según los datos de la EFFIS y Copernicus, 2025 ya es el peor año de la serie histórica en superficie calcinada, y lo ha sido con menos de la mitad de incendios que en el anterior récord, 2022.

La situación es tan grave que en zonas como el parque nacional de Picos de Europa se han desalojado municipios enteros, y en Ourense se han registrado 666 focos solo en agosto, con más de 400 personas evacuadas y 144 viviendas afectadas. La Unidad Militar de Emergencias ha reconocido que “nunca se había visto nada igual”.

¿Dimisión o relato? El pulso político sigue

El PP ha convertido la gestión de los incendios en un eje de desgaste contra el Gobierno, alimentando la idea de un presidente “ausente” y un Ejecutivo “desbordado”. El propio Sánchez, consciente del daño reputacional, ha anunciado la presentación de un “pacto de Estado contra el cambio climático”, aunque desde Génova se preguntan si ha llamado siquiera al líder de la oposición para pactar algo más que titulares.

La batalla por el relato sigue abierta. Desde el Gobierno recuerdan que la prevención y extinción inicial es competencia autonómica, aunque la ley otorga al presidente el mando único en crisis de esta magnitud. Mientras, los equipos de extinción siguen luchando contra decenas de frentes activos, y la meteorología marca el ritmo de la tragedia.

