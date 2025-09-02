El socialista Sánchez descarta convocar elecciones en 2026, aunque sus compinches parlamentarios le tumben los Presupuestos

Se agarra al sillón, como guacamayo a la percha.

Decidido el socialista Pedro Sánchez a seguir chupando del frasco hasta que no quede gota.

En una España donde la política parece una partida interminable de ajedrez, el marido de Begoña ha vuelto a demostrar que le pierden la vanidad, la adición al Falcón y sus miserias..

Con los Presupuestos Generales del Estado para 2026 en el aire y la amenaza real de que sus compinches parlamentarios le den la espalda, el amo del PSOE descarta rotundamente la convocatoria de elecciones anticipadas.

¿La solución que propone el muy caradura y que soltó muy fresco durante la entrevista-masaje que le hizo Pepa Bueno en RTVE?

Una nueva prórroga de las cuentas de 2023, como si la economía nacional pudiera vivir eternamente del reciclaje presupuestario.

A día de hoy, 2 de septiembre de 2025, el Gobierno Frankenstein afronta un inicio de curso político marcado por la fragmentación parlamentaria y las dificultades para lograr consensos.

Sánchez se muestra impasible ante el riesgo de bloqueo: “La parálisis sería meter ahora mismo al país en un proceso electoral, con dos meses de campaña y lo que duran las investiduras en España”, ha justificado en su entrevista televisiva de este 1 de septiembre de 2025.

Esta estrategia parece diseñada para evitar el desgaste que supondría una nueva cita con las urnas, especialmente cuando las encuestas no acompañan y los escándalos salpican a su entorno más próximo.

Prórroga presupuestaria: la rutina del Gobierno sin mayoría

La posibilidad de sacar adelante unos nuevos Presupuestos depende nuevamente del apoyo de partidos tan dispares como Junts, Esquerra Republicana o Sumar.

Pero si estos rechazan las cuentas, Sánchez ya tiene plan alternativo: prorrogar por tercera vez consecutiva los Presupuestos aprobados en 2023.

Esta fórmula, lejos de ser inédita, se ha convertido en rutina durante su mandato y demuestra la capacidad del Ejecutivo para navegar en aguas turbulentas gracias a los mecanismos constitucionales que permiten esta práctica.

El PSOE afronta un escenario inédito: sin mayoría parlamentaria estable ni capacidad para aprobar nuevas cuentas públicas.

La prórroga presupuestaria permite mantener la actividad administrativa pero limita la puesta en marcha de políticas nuevas o reformas ambiciosas.

Los fondos europeos sirven como red financiera suplementaria, aunque no pueden sustituir indefinidamente a una planificación fiscal propia.

Mientras tanto, desde el Partido Popular se plantea una reforma constitucional para obligar a convocar elecciones cuando un Gobierno acumula dos prórrogas presupuestarias consecutivas.

Sin embargo, expertos constitucionalistas señalan que tal iniciativa carece de viabilidad jurídica sin tocar la Carta Magna, por lo que parece más una maniobra política que una amenaza real al statu quo.

Un zombi político con reflejos intactos

En el tablero político actual, Sánchez es visto por algunos analistas como “un zombi político con los peores instintos”, capaz de sobrevivir a cualquier embate gracias a su resiliencia y habilidad para virar el discurso según convenga.

La falta de entusiasmo entre sus propios socios contrasta con su determinación para agotar la legislatura cueste lo que cueste.

El mandatario presume de resultados económicos mientras sortea las críticas internas y externas.

Su relación con Junts y Puigdemont se convierte en eje clave para mantener viva la negociación presupuestaria.

La oposición intensifica su ofensiva mediática ante lo que consideran un Gobierno agotado y sin proyecto renovador.

Sánchez no duda en poner sobre la mesa su hoja de ruta e insiste: “Las legislaturas duran cuatro años”. Ni los escándalos ni el desgaste parlamentario parecen hacer mella en su empeño por completar el mandato. Todo ello mientras asume riesgos calculados como delegar negociaciones clave en Salvador Illa para conseguir votos esenciales entre sus socios más díscolos.

Corrupción e indiferencia: las carcajadas presidenciales

El contexto judicial tampoco juega a favor del presidente. Las imputaciones contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, han alcanzado ya cinco causas relacionadas con presuntos delitos de corrupción.

Ante preguntas incómodas sobre este asunto, Sánchez responde con carcajadas públicas que algunos interpretan como gesto desafiante y otros como síntoma de desconexión respecto al sentir ciudadano.

El presidente defiende públicamente la inocencia de su mujer, su hermano y el fiscal general.

Acusa a algunos jueces de prevaricar y denuncia supuestas campañas contra su entorno familiar.

La estrategia comunicativa pasa por minimizar el impacto judicial y mantener la iniciativa política pese al desgaste mediático.

En paralelo, los casos judiciales no solo afectan al círculo personal del presidente sino también al Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, Sánchez evita entrar en detalles y centra el discurso en los logros gubernamentales y los retos pendientes.

El contexto europeo y las prioridades nacionales

El pulso político interno se ve condicionado también por factores externos: desde Bruselas llegan fondos europeos que permiten seguir adelante pese a la ausencia de nuevos presupuestos.

Estos recursos son presentados por Moncloa como “otros presupuestos”, un carril alternativo para sostener empleo e inversión pública mientras se prolonga la incertidumbre institucional.

Entre tanto reto presupuestario y judicial, el acceso a la vivienda sigue siendo otro quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Los precios disparados limitan las posibilidades de emancipación juvenil y dificultan cualquier intento serio de reforma social profunda.

Curiosidades y datos singulares