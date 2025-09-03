Ridículo internacional de la Global Sumud Flotilla: segundo retorno de Colau, Thunberg y cuadrilla al puerto de Barcelona

La escena se repite y ya provoca más risa que indignación.

La Global Sumud Flotilla, ese conjunto de embarcaciones que prometía romper el bloqueo israelí sobre Gaza, ha regresado por segunda vez en menos de una semana al puerto de Barcelona, con la mayoría de sus integrantes exhaustos y algunos incluso mareados antes de abandonar aguas catalanas. Lo que comenzó como una misión humanitaria con tintes épicos se ha transformado en un episodio que muchos califican de postureo barato y circo mediático.

La flotilla encadena dos salidas fallidas.

El domingo pasado, la expedición tuvo que volver antes siquiera de cruzar el Delta del Ebro, alegando «tormenta y ajustes técnicos pendientes».

Apenas 48 horas después, cinco embarcaciones vuelven a amarrar en Barcelona tras «condiciones meteorológicas extremas», según el comunicado oficial. Pero detrás del parte meteorológico se esconden problemas mucho más mundanos: pérdida de comunicación entre barcos, averías en el piloto automático y velas rotas. La improvisación parece ser el único rumbo claro.

Un fiasco logístico con tintes mediáticos

La flotilla comenzó con grandes aspiraciones: cerca de 60 barcos y más de 500 activistas de 44 países, entre los que figuraban nombres reconocidos como la sueca Greta Thunberg o el actor irlandés Liam Cunningham. La presencia de figuras mediáticas y políticas —como la exalcaldesa Ada Colau— alimentó la cobertura y las expectativas. Pero la realidad fue menos glamourosa:

Más de una decena de barcos se perdieron en los primeros intentos debido a fallos técnicos y desorganización.

Los organizadores reconocen que algunas embarcaciones sólo mantenían contacto visual entre ellas tras perder radio e internet.

El ritmo del convoy fue tan lento que en su primera noche sólo lograron avanzar cincuenta millas náuticas desde Barcelona.

El postureo progresista fue evidente desde el inicio. Las fotografías en redes sociales, las declaraciones altisonantes sobre «la causa palestina como causa universal» y los llamamientos a la defensa institucional eclipsaron cualquier planificación marítima seria.

Excusas reiteradas y activismo superficial

La excusa recurrente del mal tiempo no convence ni a propios ni a extraños. En pleno Mediterráneo, con previsiones meteorológicas accesibles y medios suficientes para verificar el estado del mar, volver dos veces al puerto por «seguridad» deja en evidencia una falta de preparación manifiesta. Los activistas —incluyendo políticos españoles como Ione Belarra, secretaria general de Podemos— han aprovechado para exigir protección diplomática tras la amenaza israelí de considerar «terroristas» a los participantes. Pero más allá del ruido político, los hechos muestran una misión cada vez más desdibujada.

El contraste entre las imágenes iniciales —activistas sonrientes, banderas palestinas y discursos encendidos— y la escena final —mareos, caras largas y embarcaciones averiadas— ilustra a la perfección lo que muchos denominan “todo por la foto”. Apenas unos minutos fuera del puerto bastaron para que parte del contingente pidiera volver por indisposición física.

Reacciones internacionales: entre indiferencia y crítica

La cobertura internacional ha sido escasa pero significativa. Medios estadounidenses y británicos recogen el intento fallido como muestra del desgaste del activismo marítimo contra Israel. Las declaraciones oficiales insisten en el carácter humanitario de la misión, pero los resultados prácticos hablan por sí solos:

No hay avances reales sobre el bloqueo israelí.

La flotilla pierde credibilidad ante cada retorno.

La imagen internacional del movimiento propalestino se ve lastrada por episodios como este.

En redes sociales, las críticas se multiplican. Algunos usuarios cuestionan el coste económico y logístico del operativo, mientras otros ironizan sobre las verdaderas motivaciones: “más postureo que ayuda”, “la flotilla se marea antes de zarpar” o “todo por salir en la foto”.

Perspectivas futuras: ¿tercer intento o retirada definitiva?

A estas alturas, la evolución lógica apunta a un tercer intento sólo si los organizadores logran recomponer fuerzas y credibilidad. Sin embargo, tras dos fracasos consecutivos, las dudas crecen: ¿Persistirá el movimiento en un nuevo viaje a Gaza? ¿Habrá una autocrítica real sobre la preparación logística? ¿Se trata realmente de ayuda humanitaria o de un escaparate político?

Las instituciones europeas han recibido peticiones formales para proteger a los activistas, pero los ecos internacionales reflejan más escepticismo que solidaridad efectiva. El episodio ilustra cómo el activismo simbólico puede terminar diluyéndose en gestos vacíos cuando no existe una estrategia clara ni una preparación suficiente.

El retorno por segunda vez al puerto de Barcelona marca un antes y un después para la Global Sumud Flotilla: su capacidad para movilizar opinión pública está intacta, pero su impacto real sobre Gaza —y sobre la política internacional— queda muy lejos del objetivo inicial. El futuro inmediato se decidirá entre nuevas fotos o una reflexión profunda sobre cómo transformar el activismo en acción efectiva.