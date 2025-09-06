Encuestas: Feijóo afianza su ventaja, Abascal se dispara y a Sánchez le entra el tembleque

El promedio de encuestas de elaborado por Electocracia.com a estas alturas del ‘partido‘, recién terminadas las vacaciones y con el curso en las Cortes a punto de arrancar sesiones, es tajante.

Dando por sentada una participación del 66 % del censo, que puede ser más alta dada la polarización existente, el batacazo del marido de Begoña parece inevitable.

La combinación de escándalos, desgaste de gobierno y polarización extrema ha convertido el arranque político de septiembre en un auténtico campo de minas para Pedro Sánchez.

Los bloques son irreconciliables y la incertidumbre es máxima, pero hay varias incógnitas que flotan en el aire ¿será capaz el PP de captar el voto útil para gobernar sin VOX?

¿Hasta dónde crecerá Abascal si la inmigración y la inseguridad siguen marcando la agenda?

¿Podrá el amo del PSOE revertir la tendencia o el curso está perdido para la izquierda?

En la España de los bloques, el regreso de septiembre no trae solo la vuelta al cole y los atascos matutinos: el Congreso arranca con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo liderando las encuestas y VOX de Santiago Abascal batiendo récords en intención de voto.

Sánchez arranca el curso con el pie cambiado, acosado por los escándalos y una sangría electoral que amenaza con dejarle sin aliados suficientes para reeditar el funesto como ‘Gobierno Frankenstein’.

A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, las principales encuestas coinciden: el bloque de la derecha, formado por PP y Vox, rozaría los 200 escaños —una marca inédita desde el inicio de la fragmentación política—, mientras el bloque de la izquierda y nacionalistas apenas sumaría 156 en el mejor de los casos.

Feijóo, sin embargo, sigue necesitando los escaños de Abascal como el agua en el desierto: el PP, aunque lidera, tiene complicado superar por sí solo la suma de PSOE y sus compinches, lo que hace improbable gobernar en solitario sin el respaldo explícito de VOX.

El fenómeno VOX: de “techo” a propulsión

Si hay un partido que ha roto cualquier techo demoscópico en los últimos meses, ese es VOX.

La formación de Abascal ha capitalizado el desgaste de Sánchez y el desencanto de una parte del electorado popular, creciendo a un ritmo del 73 % en intención de voto entre las mujeres solo en lo que va de año.

El partido se sitúa en torno al 15,6 % de los votos y una horquilla de 50 a 52 escaños, 3,2 puntos y 800.000 votos más que en las generales de 2023.

Este auge tiene varias claves:

Discurso duro sobre inmigración : Abascal ha convertido los últimos incendios y los episodios de tensión en barrios obreros en munición electoral, reforzando su discurso antiinmigración y prometiendo mano dura, incluso con propuestas tan polémicas como “hundir barcos” de rescate.

: Abascal ha convertido los últimos incendios y los episodios de tensión en barrios obreros en munición electoral, reforzando su discurso antiinmigración y prometiendo mano dura, incluso con propuestas tan polémicas como “hundir barcos” de rescate. Descontento con el bipartidismo : Vox recoge a desencantados tanto del PSOE como del PP, especialmente entre quienes perciben a Feijóo como poco claro en su diferenciación con la izquierda.

: Vox recoge a desencantados tanto del PSOE como del PP, especialmente entre quienes perciben a Feijóo como poco claro en su diferenciación con la izquierda. Fidelidad de voto: Vox presenta una de las tasas más altas de fidelidad, con cerca del 80 % de sus votantes dispuestos a repetir papeleta.

Feijóo: ventaja consolidada pero insuficiente

El Partido Popular disfruta de su mejor momento desde el 23-J, con una intención de voto del 34,4 % y entre 146 y 149 escaños. Son cifras que consolidan a Feijóo como líder de la oposición y le sitúan 40 diputados por encima de Sánchez, pero el gallego no se relaja: el trasvase de votos hacia Vox le impide crecer al ritmo deseado y pone en cuestión su estrategia de moderación.

Indecisión creciente : El PP ve cómo el número de indecisos entre sus filas aumenta (hasta el 8,8 %), síntoma de un electorado inquieto por la falta de claridad respecto a posibles pactos o el rumbo del partido.

: El PP ve cómo el número de indecisos entre sus filas aumenta (hasta el 8,8 %), síntoma de un electorado inquieto por la falta de claridad respecto a posibles pactos o el rumbo del partido. Voto refugio frente a la fragmentación : Feijóo insiste en que muchos votantes de Vox acabarán apostando por el “voto útil” al PP si se abren las urnas, pero las encuestas le contradicen: la fuga hacia la formación verde sigue al alza.

: Feijóo insiste en que muchos votantes de Vox acabarán apostando por el “voto útil” al PP si se abren las urnas, pero las encuestas le contradicen: la fuga hacia la formación verde sigue al alza. Bloques estancos: En la España polarizada, el PP necesita a Vox para sumar mayoría, pero aspira a superar la suma de la izquierda para no depender de pactos incómodos.

El PSOE de Sánchez, entre el desgaste y la huida del voto femenino

El panorama para el PSOE no puede ser más sombrío. Atrapado en una sucesión de escándalos —con casos de prostitución vinculados a ex cargos socialistas y la entrada de la UCO en Ferraz—, el partido ha perdido 7 puntos en intención de voto femenino en apenas cinco meses. La crisis de confianza se refleja en estos datos:

El PSOE se desploma hasta el 26,6 % y solo retiene a dos de cada tres votantes respecto al 23-J.

y solo retiene a dos de cada tres votantes respecto al 23-J. El voto femenino, históricamente favorable al socialismo, migra en parte hacia Vox, que ha visto crecer más de un 73 % su intención de voto entre mujeres en 2025.

Sánchez ve cómo la fidelidad de su electorado se resquebraja: solo el 66 % de sus votantes repetiría papeleta, y la tasa de indecisos se dispara al 18 %.

A este contexto se suman los problemas para sumar aliados: ni con Sumar, ni con ERC, ni con Bildu, ni con el PNV logra acercarse a la mayoría absoluta. El “Gobierno Frankenstein” agoniza antes de tiempo.

La izquierda a la deriva: Sumar y Podemos, en caída libre

El socio minoritario de Sánchez, Sumar, se desangra en las encuestas: apenas 13 escaños y una caída de 4,5 puntos. La falta de liderazgo claro tras la marcha de Yolanda Díaz y la competencia de Podemos —que tampoco despega— dejan a la izquierda a la izquierda del PSOE en estado crítico.

Radiografía de la España de bloques

Un vistazo rápido a la situación actual permite entender por qué el curso político se presenta tan agónico para Sánchez:

Bloque PP + Vox: Horquilla de 196 a 200 escaños (mayoría absoluta: 176).

Horquilla de 196 a 200 escaños (mayoría absoluta: 176). Bloque PSOE + aliados: Horquilla de 152 a 156 escaños, sin opciones reales de formar gobierno.

Horquilla de 152 a 156 escaños, sin opciones reales de formar gobierno. Sumar y Podemos: Pierden fuelle y no logran retener ni a su electorado tradicional.

Partido Intención de voto (%) Esquema de escaños PP 34,4 146-149 PSOE 26,6 109-111 Vox 15,6 50-52 Sumar 7,8 13 Podemos 4 4

Un curso político de vértigo

La combinación de escándalos, desgaste de gobierno y polarización extrema ha convertido el arranque político de septiembre en un auténtico campo de minas para Sánchez. Los bloques parecen irreconciliables y la incertidumbre es máxima: ¿será capaz el PP de captar el voto útil para gobernar sin Vox? ¿Hasta dónde crecerá Abascal si la inmigración y la inseguridad siguen marcando la agenda? ¿Podrá Sánchez revertir la tendencia o el curso está perdido para la izquierda?

Por si faltaba guinda, la política española nos deja perlas como los audios de Koldo y Ábalos sobre prostitutas, la UCO entrando en Ferraz y los eternos debates sobre “hundir barcos” en el Mediterráneo. Si la política es el arte de lo posible, en España parece también el arte de lo inverosímil.