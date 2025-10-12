Bilbao ante el espejo catalán: el auge de la inmigración impulsa una Aliança vasca y pone en jaque al PNV

La política en el País Vasco vive un momento de intensa actividad. El triunfo de Aliança Catalana, un partido que ha logrado romper esquemas en Catalunya con un discurso firme acerca de la inmigración y la defensa de la identidad, ha despertado el interés de antiguos miembros y simpatizantes del PNV en Bilbao. Este modelo catalán, bajo el liderazgo de Sílvia Orriols, empieza a ser considerado como una fuente de inspiración para Euskadi, especialmente con las elecciones municipales de 2027 en el horizonte. La creciente tensión migratoria y el desencanto con el enfoque “blando” del nacionalismo tradicional han abierto una oportunidad electoral para la derecha en torno a los jeltzales.

La inquietud por la seguridad ha ido en aumento en Bilbao. Un reciente estudio del Ayuntamiento muestra que la percepción ciudadana sobre seguridad ha caído durante cinco años consecutivos, alcanzando una nota media de 5,73. Barrios como Errekalde e Ibaiondo destacan por su mayor preocupación ante la delincuencia, a pesar de que los datos oficiales del Ministerio del Interior indican una ligera disminución global del 4,51% en criminalidad. Sin embargo, los delitos sexuales y homicidios han experimentado un incremento notable: de 668 a 1.150 y de 37 a 81 respectivamente en solo un año.

¿Por qué surge la idea de una Aliança Catalana vasca?

Los impulsores de esta nueva agrupación ciudadana, muchos exmiembros del PNV y miembros de distintos cuerpos policiales, creen que su antiguo partido no ha sabido responder adecuadamente a los retos migratorios actuales. Según sus estimaciones, el PNV perdió dos concejales en 2023 en Bilbao por no abordar claramente el tema de la inmigración, mientras que la abstención ha aumentado como muestra del descontento político: la participación electoral descendió del 61,81% en 2019 al 56,15% en 2023.

En este panorama, el modelo catalán se erige como referencia. Aliança Catalana, con su postura firme frente a la inmigración y su defensa de la cultura local, ha logrado atraer votos de sectores desilusionados con Junts y otros partidos independentistas. Esto ha abierto una brecha que podría replicarse en Euskadi. La propuesta vasca contempla crear una formación nacionalista centrada en proteger la cultura y el idioma locales, pero con un enfoque realista sobre la capacidad de los servicios públicos para acoger a nuevos ciudadanos.

¿Quiénes son los “meapilas derechos” del PNV y por qué cortejaron a ERTA y miman a Sánchez?

La estrategia aliancista del PNV se asemeja a un complicado juego de ajedrez. El sector más conservador del partido, frecuentemente denominado “meapilas derechos” por sus críticos tanto dentro como fuera del mismo, ha demostrado una sorprendente flexibilidad al establecer pactos: han buscado acercamientos con ERTA para impulsar una agenda nacionalista y no han dudado en acercarse a Pedro Sánchez para asegurar estabilidad política, aunque esto implique perder parte de su base tradicional.

En los últimos años, el PNV ha estrechado sus vínculos con el PSOE, actuando como socio preferente tanto en Euskadi como en Madrid. Esta política ha generado tensiones internas; hay quienes dentro del partido consideran que se han hecho concesiones excesivas respecto a temas clave como la inmigración o la defensa de la identidad vasca con tal de mantener su poder. El distanciamiento respecto al PP —cada vez más atraído por posiciones extremas— y el rechazo hacia cualquier colaboración que implique a Vox han colocado al PNV en una difícil posición intermedia entre las fuerzas abertzales y los nuevos movimientos emergentes a su derecha.

Los xenófobos periféricos y su relación con el PSOE

El auge de partidos nacionalistas duros no se limita ni a Euskadi ni a Catalunya. En ambos territorios, la aparición de fuerzas periféricas con discursos xenófobos ha servido curiosamente para fortalecer al PSOE en momentos decisivos. El apoyo tácito que estos sectores brindan al partido socialista —por intereses políticos— le permite mantenerse como interlocutor preferente mientras los partidos tradicionales deben reposicionarse ante este resurgir radical local.

Este entramado político donde las extremidades acaban favoreciendo al centro debido a la fragmentación del voto se ha evidenciado recientemente tanto en negociaciones parlamentarias como en la gestión migratoria. La propuesta legislativa que permitiría a Cataluña gestionar su propia política migratoria —impulsada por Junts y PSOE— ha fracturado las filas nacionalistas y evidenciado cómo los socialistas navegan entre aguas turbulentas.

El escenario de 2027: ¿se presentarán los antiguos jeltzales en Bilbao?

La posibilidad de que antiguos simpatizantes y exmiembros del PNV se lancen como candidatos en las municipales de 2027 es cada vez más palpable. El desgaste acumulado del PNV, junto con la fuga del voto joven hacia EH Bildu y una creciente percepción de inseguridad han creado un terreno fértil para nuevas propuestas políticas. La experiencia catalana inspira a quienes sostienen que es viable articular un discurso nacionalista robusto sin caer en las garras del españolismo representado por Vox ni abrazar el buenismo característico de otros partidos tradicionales.

El relevo generacional dentro del PNV se acelera ante las salidas recientes de figuras clave como Eneko Goia en San Sebastián, lo cual abre un nuevo capítulo competitivo por el liderazgo municipal. La tensión electoral entre PNV y EH Bildu marcará el compás durante un ciclo político donde podría surgir una nueva derecha vasca inspirada por modelos catalanes.

Claves para entender el fenómeno

La inmigración se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político tanto en Bilbao como en gran parte del País Vasco.

El éxito electoral obtenido por Aliança Catalana sirve como referente para antiguos nacionalistas vascos que buscan alternativas más firmes.

A pesar de su larga trayectoria aliada con el PSOE, el PNV enfrenta desafíos significativos debido al desinterés creciente entre los jóvenes votantes.

Los esfuerzos por crear una “Aliança Catalana vasca” cuentan con exmiembros del PNV así como agentes policiales descontentos con la situación actual.

La percepción ciudadana sobre inseguridad ha aumentado notablemente aunque oficialmente haya disminuido la criminalidad; esto se debe al repunte alarmante de delitos graves.

Las formaciones periféricas con discursos xenófobos han terminado reforzando al PSOE institucionalmente mientras fragmentan aún más el voto nacionalista.

Curiosidades y datos llamativos

Un sondeo realizado por el Centre d’Estudis d’Opinió indica que hasta un 25% de los votantes de Junts simpatizan con Aliança Catalana; esto revela un potencial trasvase ideológico dentro del independentismo periférico.

En Bilbao, casi seis puntos menos se registraron en participación electoral durante cuatro años; esto evidencia un creciente descontento ciudadano junto a una demanda urgente por nuevos referentes políticos.

Cambios metodológicos recientes aplicados a informes oficiales han alterado parcialmente las cifras sobre criminalidad; sin embargo, tanto los delitos sexuales como homicidios han crecido alarmantemente.

La renovación generacional dentro del PNV avanza rápidamente entre las principales ciudades vascas mientras emergen nuevas fuerzas políticas dispuestas a capitalizar sobre este desencanto social e inseguridad creciente.

Mientras los partidos tradicionales discuten conceptos sobre integración o convivencia pacífica, algunas tabernas bilbaínas ya imaginan cómo sería esa “Aliança” acompañada por txapela y kalimotxo; dispuesta a enfrentar los desafíos contemporáneos con acento propio e incluso un toque irónico local.