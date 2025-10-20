  • ESP
    España América
Política

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESTÁ CITADO EL PRÓXIMO 30 DE OCTUBRE

Semana terrorífica de Sánchez: este es el largo listado de chanchullos que tendrá que explicar en el Senado

El líder del Ejecutivo deberá deslindarse de cualquier implicación personal o institucional en el caso Koldo, demostrar que su Gobierno actuó de manera limpia

Semana terrorífica de Sánchez: este es el largo listado de chanchullos que tendrá que explicar en el Senado
Archivado en: Gobierno | Partidos Políticos | Periodismo | Política

Más información

Un meme de Pedro Sánchez en prisión

¿Irá a la cárcel Sánchez? El 43 % de los españoles ve al marido de Begoña en el banquillo por la corrupción

Leire Díez (PSOE)

La ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez cobró 57.000 euros los dos últimos meses que estuvo mano sobre mano en Correos

Dentro de diez días, Pedro Sánchez, comparecerá en el Senado en la comisión que investiga el caso Koldo.

El presidente del Gobierno tendrá que responder a una serie de cuestiones relacionadas con el PSOE, su entorno personal y su Gobierno.

La comisión, impulsada por el PP investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. En concreto, los populares esperan que el marido de Begoña Gómez responda a la trama de “financiación ilegal” en la que se habrían producido pagos en efectivo, movimientos opacos y sobres sin justificar.

Sánchez se convierte de esta forma en el segundo presidente del Gobierno en ejercicio que comparezca en una comisión de investigación en el Senado.

Temas clave por los que Sánchez será preguntado:

Caso Koldo

Eje principal de la trama. El presidente del Gobierno deberá contestar a cuestiones sobre la actividad de Koldo, el que fuera asesor de Ábalos, así como el cobro de presuntas comisiones ilegales o por qué decidió mantener al exministro en su cargo a pesar de las sospechas que ya existían sobre su implicación.

Presunta financiación irregular en el PSOE

También se le preguntará por las donaciones, ingresos u otros beneficios que pudo recibir el partido derivados de las adjudicaciones investigadas y si, el socialista, tenía conocimiento de que parte de ese dinero pudo destinarse a la financiación del partido.

Relación con los implicados

Una cuestión clave es por qué se permitió que personas sin la correspondiente formación manejaran contratos millonarios y accedieran a puestos de trabajo sin la cualificación necesaria.

Uso de recursos públicos

Es de gran importancia saber si se utilizó la estructura del Gobierno para encubrir o desviar la atención de estas investigaciones. Si desde Moncloa se presionó a los medios de comunicación para minimizar el impacto del caso.

Los mejores productos de motor

PRODUCTOS DE MOTOR
Aceites y fluidos Neumáticos Transporte y accesorios
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]