Semana terrorífica de Sánchez: este es el largo listado de chanchullos que tendrá que explicar en el Senado

Dentro de diez días, Pedro Sánchez, comparecerá en el Senado en la comisión que investiga el caso Koldo.

El presidente del Gobierno tendrá que responder a una serie de cuestiones relacionadas con el PSOE, su entorno personal y su Gobierno.

La comisión, impulsada por el PP investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. En concreto, los populares esperan que el marido de Begoña Gómez responda a la trama de “financiación ilegal” en la que se habrían producido pagos en efectivo, movimientos opacos y sobres sin justificar.

Sánchez se convierte de esta forma en el segundo presidente del Gobierno en ejercicio que comparezca en una comisión de investigación en el Senado.

Temas clave por los que Sánchez será preguntado:

Caso Koldo

Eje principal de la trama. El presidente del Gobierno deberá contestar a cuestiones sobre la actividad de Koldo, el que fuera asesor de Ábalos, así como el cobro de presuntas comisiones ilegales o por qué decidió mantener al exministro en su cargo a pesar de las sospechas que ya existían sobre su implicación.

Presunta financiación irregular en el PSOE

También se le preguntará por las donaciones, ingresos u otros beneficios que pudo recibir el partido derivados de las adjudicaciones investigadas y si, el socialista, tenía conocimiento de que parte de ese dinero pudo destinarse a la financiación del partido.

Relación con los implicados

Una cuestión clave es por qué se permitió que personas sin la correspondiente formación manejaran contratos millonarios y accedieran a puestos de trabajo sin la cualificación necesaria.

Uso de recursos públicos

Es de gran importancia saber si se utilizó la estructura del Gobierno para encubrir o desviar la atención de estas investigaciones. Si desde Moncloa se presionó a los medios de comunicación para minimizar el impacto del caso.