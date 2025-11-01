El gerente del PSOE también ocultó al juez los tickets falsos de Ferraz

Madrid se despierta con inquietud al conocerse una exclusiva que destapa secretos que muchos preferirían mantener ocultos.

La noticia revela que Mariano Moreno Pavón, exgerente del PSOE, ha pasado por alto un dato crucial durante su declaración ante el juez en la investigación sobre los pagos en sobres dentro del partido.

Ferraz posee decenas de tickets supuestamente falsos destinados a justificar esos abonos en efectivo, un entramado que cuestiona la transparencia del PSOE y plantea serias dudas sobre cómo se gestionan sus finanzas internas.

La revelación, firmada por Alejandro Entrambasaguas, ha convulsionado tanto el ámbito político como el mediático.

No solo por lo que implica, sino también por el momento: nos encontramos en una etapa particularmente delicada, la segunda mitad de 2020, cuando la pandemia trastocó rutinas y presupuestos.

Durante este periodo, las donaciones privadas al PSOE se dispararon un 200 %, mientras otros partidos atravesaban recortes drásticos.

Cómo funcionaba el sistema: sobres, tickets y poca trazabilidad

La comparecencia de Pavón ante el magistrado Leopoldo Puente parecía un trámite habitual. Explicó, con un tono burocrático casi monótono, cómo funcionaban las liquidaciones y reembolsos para cubrir gastos en efectivo. Sin embargo, dejó fuera un aspecto fundamental: la organización guarda físicamente los justificantes originales de esos pagos en la sede de Ferraz. Justificantes que deberían permitir confirmar la validez de los gastos y detectar duplicidades o consumiciones fantasma.

En esta trama aparecen nombres relevantes como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Según El Debate, los justificantes abarcan desayunos, comidas y desplazamientos que, en muchas ocasiones, nunca tuvieron lugar o no coinciden con las ubicaciones reales de los dirigentes. Testigos internos del partido han afirmado que Koldo García tenía la costumbre de recoger tickets en la calle para presentarlos como gastos oficiales del partido; una práctica digna de ser mencionada en cualquier compendio sobre picaresca política.

El sistema de sobres operaba al margen de las liquidaciones oficiales, lo que permitía realizar pagos directos en metálico a miembros del partido sin comprobar realmente los gastos ni su relación con las actividades declaradas. Así, este circuito interno funcionaba con escasa trazabilidad bancaria y fuera del alcance de controles habituales.

El papel de la justicia y el archivo documental

La omisión por parte de Pavón es significativa: la existencia de ese archivo documental podría demostrar si los gastos son reales o fraudulentos, lo que abre la puerta a posibles usos indebidos de fondos públicos o donaciones privadas. La normativa establece que todos los justificantes deben ser conservados durante un mínimo de cinco años y, hasta ahora, el PSOE mantiene intacta toda la documentación correspondiente a 2020, año clave para esta investigación.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no solo investiga los sobres, sino también el origen y destino de un donativo millonario realizado por el PSOE a un instituto sanitario durante la pandemia. Este movimiento financiero fue comunicado oficialmente al Ministerio de Sanidad en abril de 2020 y firmado por las principales figuras del partido. Ha suscitado el interés entre los investigadores debido al notable aumento en las donaciones privadas al PSOE justo cuando otras formaciones sufrían caídas económicas durante la crisis sanitaria.

Alejandro Entrambasaguas, periodismo y exclusivas incómodas

La exclusiva lleva el sello inconfundible de Alejandro Entrambasaguas, periodista investigador destacado por su persistencia y acceso a fuentes privilegiadas dentro del poder. Su trabajo sobre el círculo cercano a Pedro Sánchez, también recogido en su libro “La Sagrada Familia”, ha puesto al descubierto una sensación generalizada de impunidad que parece prevalecer entre algunos miembros socialistas en el Gobierno.

Entrambasaguas ha recopilado más de 10.000 documentos que evidencian cómo estar cerca del poder puede convertirse en un negocio para familiares y allegados a Sánchez. Ha señalado un modus operandi donde se combinan privilegios personales con acceso discrecional a recursos públicos y una red leal tejida alrededor de Ferraz.

El periodista sostiene que aquí radica la clave: existen pruebas físicas y testimonios capaces de comprometer seriamente a quienes están involucrados si se avanza judicialmente hacia una instrucción más profunda que abra ese archivo documental hasta ahora oculto.

Reacciones, contexto político y posibles consecuencias

Este escándalo ha desatado un acalorado debate acerca de la ética en torno a la gestión tanto pública como privada dentro de los partidos políticos. La ausencia de controles adecuados, así como la opacidad con respecto al manejo del dinero efectivo, colocan al PSOE en una situación delicada justo cuando reina una alta polarización política junto con un escrutinio mediático constante.

La investigación coincide además con el auge del “sanchismo” y reaviva discusiones sobre cómo se financian las formaciones políticas; un tema especialmente espinoso tras años plagados de escándalos y reformas legislativas incapaces aún hoy de erradicar prácticas poco éticas. Los analistas advierten que si se confirman estas irregularidades, las repercusiones podrían ser devastadoras no solo para quienes están directamente implicados sino también para la imagen pública del partido ante ciudadanos y votantes.

Un vistazo a la picaresca y los detalles más curiosos

En Ferraz se guardan tickets correspondientes a comidas y cenas muy costosas que nunca llegaron a llevarse a cabo según testimonios recabados. Algunos justificantes ni siquiera corresponden con viajes efectivamente realizados por sus dirigentes.

Mientras muchos partidos reducían gastos durante la pandemia, el PSOE triplicó sus ingresos privados; una cifra alarmante que ha puesto alerta a la UCO.

El archivo documental abarca desde 2020 hasta 2025 e incluye información conocida por varios cuadros intermedios del partido sin haber sido mencionada ante el juez.

Alejandro Entrambasaguas ha visto cómo sus exclusivas han sido corroboradas posteriormente en autos judiciales; esto le ha granjeado reconocimiento entre colegas así como recelo por parte de aquellos bajo su lupa investigativa.

En definitiva, dentro del panorama político español los sobres y tickets falsos han trascendido más allá del cliché habitual: se han convertido en parte integral del folclore institucional. Si finalmente la justicia decide investigar a fondo este asunto, Ferraz podría transformarse en escenario principal donde se desarrollará una trama mucho más seria que cualquier obra teatral.