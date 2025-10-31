'EL PENTAGRAMA'

Debate a fuego: ¡Sánchez se ha meado en la cara de todos!

Archivado en: Periodismo | Periodismo Online

¡Sánchez descubre su auténtica vocación: payaso de circo!

Un plató más caliente que el palo de un churrero.

La nueva edición de ‘El Pentagrama‘, el programa de tertulia política de todos los viernes en Periodista Digital, estuvo más ardiente que nunca.

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, cinco horas en las que el presidente fue a montar su particular circo troleando a los intervinientes e incluso al propio presidente de la comisión del ‘caso Koldo‘, fue el tema central de las disquisiciones entre los diferentes tertulianos.

Quien más indignado se mostró fue el periodista Eduardo García Serrano.

Para este comunicador, el espectáculo que se vio en la Cámara Alta resultó indignante.

Y ya no tanto por el papel del presidente del Gobierno, que al fin y al cabo fue a tratar de embarrar la comparecencia y a dejar agotar el tiempo para que no hubiese tiempo a sacar toda la batería de preguntas que podían ponerle contra las cuerdas.

Lo que más irritó a García Serrano es que el máximo exponente del PSOE se partiese la caja de todos y cada uno de los senadores:

¡Sánchez se ha meado en la cara de todos!

