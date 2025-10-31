Andrea Levy (PP) estalla contra el podemita Pablo Fernández por ningunearla en una tertulia: «Tú eres un p*to machista»

Los insultos a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA motivaron que se llevase a debate los ataques que viene sufriendo la clase política.

En el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), Pablo Fernández (Podemos) y Andrea Levy (PP) tuvieron un agrio enfrentamiento.

Fue la política conservadora la que acusó a los podemitas de haber fomentado y alentado los famosos escrache:

¿Quién empezó esta normalización? Podemos Desde que Podemos entró en la vida política. ¿Quién estaba en los escraches en el domicilio de Cristina Cifuentes? ¿Quién estaba en los escraches en el domicilio de Pablo Casado? ¿Quién estaba en los escraches en el domicilio de Gonzalez Pons? ¿Quién estaba en los escraches en el domicilio de Soraya Sáenz de Santamaría? ¿Quién hablaba de guillotinar? ¿Quién? ¿Quién hablaba de guillotinar? Fuisteis vosotros quienes empezasteis en esta agresividad.

El político morado, por contra, se dedicó a responder a cada nombre que daba Levy que eso era una falsedad:

Todo es mentira. A Cristina Cifuentes no la escracharon delante de su casa. A Pablo Casado nadie le escrachó delante de su casa. A Soraya Sáenz de Santamaría nadie le escrachó delante de su casa. ¿Sabes a quién sí estuvieron escrachando? A Pablo Iglesias y a Irene Montero.

Levy volvió a recordarle quién empezó los acosos:

Pablo, pues entiendo que te creas la última Coca-Cola del desierto cuando te lo hacen a ti, pero empezasteis vosotros.

Pablo Fernández aseguró que con la del PP no se podía debatir:

Mira, Andrea, contigo no se puede debatir. O sea, eres una persona que no tiene argumentos políticos y que solamente se dedica a gritar.

A lo que la edil del PP en el Ayuntamiento de Madrid respondió de manera desaforada:

Pero si esto eres tú, Pablo. ¿Qué estás diciendo? Argumentos políticos tú de una formación política que solo vinisteis a traer la violencia. ¿Que tienes tú que decirme nada, puto machista? ¿Yo por qué tengo que aguantar a este señor? Que a esta gentuza no la tengo por qué aguantar. Que estoy harta de estos machistas. Estamos cansados de que venga este señor a decirme que no tengo argumentos políticos, no los tendrás tú. Estoy harta de tener que aguantar a este señor.

Nacho Abad trató de reconducir la situación conectando nuevamente con el escenario donde sí que había una buena bronca, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado.