El PP abrasa a Sánchez por su comparecencia en el Senado: 52 evasivas para no responder

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al Senado para dar explicaciones ante la Comisión que investiga la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

Como era previsible, el líder del PSOE ha intentado huir y distraer entonando el clásico “y tú más”.

Sin embargo, para el Partido Popular estas evasivas, que han marcado el testimonio de Sánchez, dicen mucho. Especialmente cuando las preguntas formuladas eran cerradas y se contestan con un simple “sí” o “no”.

Los de Génova 13 han contado hasta 52 contestaciones esquivas. Incluso las han desglosado: 18 veces “no me consta”, 11 “no lo sé”, 7 “no tengo constancia”, 6 “no recuerdo”, 5 “desconozco”, 3 “no sabría decirle” y 2 “no tengo conocimiento”.

Estiman que, pese a la chulería mostrada, en no pocos momentos lo ha hecho “casi con desesperación”, en especial en los temas relacionados con su círculo más íntimo, como son los casos de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

“La franqueza o la moralidad definitivamente no son su fuerte”, destacan.

Inciden en que su falta de colaboración ha sido evidente: sus faltas de respuestas concretas a preguntas directas le han expuesto ante el país y han dejado de manifiesto su nula vocación de transparencia.

Pese a ello, consideran que la comparecencia cumplió su objetivo: sentarlo ante la Comisión de investigación del Senado y plantearle las cuestiones que decenas de congresistas, periodistas y ciudadanos no pueden hacer.

Aseguran que la imagen del presidente no respondiendo a las preguntas sobre la corrupción que salpica a su familia, su partido y su Ejecutivo es demoledora. Lo han visto en televisiones de todo el mundo y en portadas de diarios internacionales. Estiman que el impacto ha sido global.

Las pifias de Sánchez

Aunque el presidente del Gobierno usó las evasivas como respuesta preferente, estiman que el socialista patinó en muchas preguntas. Por ejemplo, destacan su respuesta a la pregunta de cuándo fue la última vez que cobró en metálico del PSOE.

En este punto, no dejaron pasar por alto el paralelismo con la declaración ante el juez de su hermano, cuando afirmó que desconocía la ubicación del despacho de la persona que, según admitió, le entregaba sobres con billetes.

También resaltan que no respondió ni aclaró si su hermano residía en Portugal mientras trabajaba en la Diputación de Badajoz.

“Ninguna duda ha sido disipada. Ni sobre su hermano, ni sobre su mujer, ni sobre la supuesta caja B del partido, ni sobre el rescate de Air Europa o la trama de las mascarillas”.

Tampoco ha aclarado si mantiene o no mensajes con Víctor de Aldama, algo muy fácil de responder.

Por último, resaltan y reafirman la invitación a un careo con José Luis Ábalos y Aldama en el propio Senado para confrontar las discrepancias entre sus declaraciones y las de los imputados.