Sánchez acorralado en el Senado: intenta enfangar el debate pero ya ha cometido varias pifias

Acorralado.

Pedro Sánchez está sudando como nunca en su comparecencia en la comisión del Senado que investiga la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

El marido de Begoña ha intentado escapar a las preguntas de los senadores sobre su posible papel en los chanchullos de los tres hombres fundamentales para retomar, primero, el liderazgo del PSOE y, posteriormente, tomar el poder con una moción de censura impulsada, justamente, en la “lucha contra la corrupción”.

Los interrogatorios de UPN (María Mar Caballero) y Vox (Ángel Pelayo Gordillo) han descolocado a Sánchez, que, pese a sus burlas y su cinismo —reprochado por el presidente de la comisión—, no ha podido convertir su comparecencia en un mitin.

Entre las llamativas respuestas que ha ofrecido el presidente del Gobierno destaca la afirmación de que su relación con Koldo García era “anecdótica” y que las conversaciones con él fueron las “menos posibles”. Esto entra en contradicción con las líneas que le dedicó en sus redes sociales cuando lo definió como “el último aizkolari socialista” y “un gigante de la militancia socialista”.

Es todavía más chocante teniendo en cuenta que fue uno de los miembros de la “banda del Peugeot” con la que recorrió el país para recuperar su puesto al frente de Ferraz y que, posteriormente, fue asesor de confianza de quien era su mano derecha, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

También ha sido obligado a reconocer su responsabilidad política en el nombramiento de Ábalos y de Cerdán; pese a su reticencia, ha admitido que “la responsabilidad es del presidente del Gobierno”.

