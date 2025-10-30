La MANADA de Pamplona: magrebíes que nadie expulsó

Rebeca Crespo analiza en La frontera de este jueves, 30 de octubre, la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Comisión que investiga la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo en el Senado.
'LA FRONTERA'
Rebeca Crespo analiza en La frontera de este jueves, 30 de octubre, la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Comisión que investiga la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo en el Senado.
GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA
ACTUALIZACIÓN CONTINUA
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyenCOLABORA
PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) 91 173 11 26
[email protected]