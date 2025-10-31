‘Lima Shakes’ revive la esencia del rock clásico con su nuevo sencillo “Into My Head”

Lima Shakes, la banda de rock formada en Madrid por Alessandro Ambrosini y Alonso Suárez, vuelve a sacudir la escena musical con el lanzamiento de su nuevo tema “Into My Head”, un temazo que rinde tributo al rock clásico a través de un sonido crudo, vibrante y lleno de vitalidad.

El grupo, conocido por su eclecticismo y su fidelidad a las raíces del género, apuesta en este sencillo por ganchos melódicos y una interpretación directa, manteniendo intacta su esencia creativa y su pasión por el escenario.

“Into My Head” destaca por su atmósfera intensa y nostálgica, conectando con la energía de las décadas de los 60 y 70, pero con matices contemporáneos que abren el espectro hacia nuevas audiencias.

Firmada por Ambrosini, la composición reafirma la autenticidad y potencia de Lima Shakes, que continúa afianzando su proyección internacional y anticipa más sorpresas en sus próximos lanzamientos.